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Барса получила нового тренера по физподготовке. Он работал в штабе Райкарда

Испания
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Альберт Рока будет работать над физическими кондициями игроков каталонцев

Барса получила нового тренера по физподготовке. Он работал в штабе Райкарда
Новина українською

Каталонская "Барселона" сообщила о назначении нового тренера по физической подготовке. В штаб Рональда Кумана вошел Альберт Рока.

Рока уже работал в стане "сине-гранатовых" - в период 2003-2008 годов специалист входил в команду Франка Райкарда.

Примечательно, что 57-летний испанец ранее подписал контракт с индийским клубом "Хайдарабад" до 2022 года в качестве главного тренера. Но получив предложение от каталонцев, Альберт разорвал соглашение, так и не проведя в клубе ни одного матча.

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В статье: Франк Райкард Барселона
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