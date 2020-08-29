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Барса получила нового тренера по физподготовке. Он работал в штабе Райкарда
Альберт Рока будет работать над физическими кондициями игроков каталонцев
Каталонская "Барселона" сообщила о назначении нового тренера по физической подготовке. В штаб Рональда Кумана вошел Альберт Рока.
Рока уже работал в стане "сине-гранатовых" - в период 2003-2008 годов специалист входил в команду Франка Райкарда.
Примечательно, что 57-летний испанец ранее подписал контракт с индийским клубом "Хайдарабад" до 2022 года в качестве главного тренера. Но получив предложение от каталонцев, Альберт разорвал соглашение, так и не проведя в клубе ни одного матча.
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Источник:Twitter Barcelona
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