Барса получила нового тренера по физподготовке. Он работал в штабе Райкарда

Каталонская "Барселона" сообщила о назначении нового тренера по физической подготовке. В штаб Рональда Кумана вошел Альберт Рока.

Рока уже работал в стане "сине-гранатовых" - в период 2003-2008 годов специалист входил в команду Франка Райкарда.

Примечательно, что 57-летний испанец ранее подписал контракт с индийским клубом "Хайдарабад" до 2022 года в качестве главного тренера. Но получив предложение от каталонцев, Альберт разорвал соглашение, так и не проведя в клубе ни одного матча.