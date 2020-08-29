Ривалдо: На фоне ситуации вокруг Месси, продажа Роналду в Юве за 100 млн выглядит неплохо

Экс-форвард каталонской "Барселоны" Ривалдо прокомментировал возможной уход капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси из команды.

"Очень грустно от того, что Лионель Месси, лучший игрок в истории "Барселоны", пытается уйти из клуба, используя пункт о досрочном расторжении контракта. Но нам следует выслушать обе стороны и постараться понять, что происходит.

"Барса" не желает терять лучшего игрока бесплатно, так что постарается убедить его остаться или согласится отпустить его лишь при получении хорошего предложения от другого клуба. Лучший выход – чтобы стороны пришли к соглашению, но, судя по их переписке, между ними определенно есть недопонимание, так что они вряд ли найдут компромисс в ближайшие дни.