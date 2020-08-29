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Ривалдо: На фоне ситуации вокруг Месси, продажа Роналду в Юве за 100 млн выглядит неплохо

Испания
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Бразилец поделился мыслями насчет возможного ухода аргентинца из "Барсы"

Ривалдо: На фоне ситуации вокруг Месси, продажа Роналду в Юве за 100 млн выглядит неплохо
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Экс-форвард каталонской "Барселоны" Ривалдо прокомментировал возможной уход капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси из команды.

"Очень грустно от того, что Лионель Месси, лучший игрок в истории "Барселоны", пытается уйти из клуба, используя пункт о досрочном расторжении контракта. Но нам следует выслушать обе стороны и постараться понять, что происходит.

"Барса" не желает терять лучшего игрока бесплатно, так что постарается убедить его остаться или согласится отпустить его лишь при получении хорошего предложения от другого клуба. Лучший выход – чтобы стороны пришли к соглашению, но, судя по их переписке, между ними определенно есть недопонимание, так что они вряд ли найдут компромисс в ближайшие дни.

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В момент, когда у каждого клуба есть проблемы из-за пандемии коронавируса, бесплатный уход лучшего игрока в истории станет ударом для "Барсы". Это самая большая преграда на пути Месси в другой клуб, ведь "Барсе" нужно хоть что-то заработать.

Продажа Роналду "Реалом" в "Ювентус" за 100 миллионов евро казалась сомнительной сделкой в 2018 году. Но, судя по происходящему с Месси, все сложилось не худшим образом для мадридцев, они получили хорошие деньги в подходящий момент", – рассказал бразилец.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Ривалдо Реал (Мадрид)
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