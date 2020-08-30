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Севилья объявила о покупке полузащитника Реала

Испания
(1 голосов)

Оскар Родригес продолжит карьеру на "Рамон Санчес Писхуан"

Севилья объявила о покупке полузащитника Реала
Новина українською

"Севилья" объявила о переходе полузащитника Оскара Родригеса из "Реала".

22-летний атакующий хавбек заключил с новым клубом контракт на пять лет.

Последние два сезона выпускник "сливочных" провёл в "Леганесе" на правах аренды, отметившись 13 голами и 6 ассистами в 61 игре Ла Лиги.

По данным портала Transfermarkt испанец обошелся "Севилье" в 13,5 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья (Испания) Оскар Родригес
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