Севилья объявила о покупке полузащитника Реала

"Севилья" объявила о переходе полузащитника Оскара Родригеса из "Реала".

22-летний атакующий хавбек заключил с новым клубом контракт на пять лет.

Последние два сезона выпускник "сливочных" провёл в "Леганесе" на правах аренды, отметившись 13 голами и 6 ассистами в 61 игре Ла Лиги.

По данным портала Transfermarkt испанец обошелся "Севилье" в 13,5 миллионов евро.