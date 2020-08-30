Испания
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Севилья объявила о покупке полузащитника Реала
Оскар Родригес продолжит карьеру на "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" объявила о переходе полузащитника Оскара Родригеса из "Реала".
22-летний атакующий хавбек заключил с новым клубом контракт на пять лет.
Последние два сезона выпускник "сливочных" провёл в "Леганесе" на правах аренды, отметившись 13 голами и 6 ассистами в 61 игре Ла Лиги.
По данным портала Transfermarkt испанец обошелся "Севилье" в 13,5 миллионов евро.
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