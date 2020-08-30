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Месси не прибыл на предсезонный медосмотр Барселоны

Испания
(2 голосов)

Лео намерен покинуть клуб

Месси не прибыл на предсезонный медосмотр Барселоны
UA-Футбол
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси не прибыл на базу клуба для прохождения медобследования. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На сегодня в клубе запланировано ПЦР-тестирование на коронавирус, которое футболисты должны были пройти с 8 до 12 утра. Проверка Месси была запланирована на 10:15, однако аргентинец на нее не явился.

Уже завтра команда приступит к первым тренировкам при руководстве Рональда Кумана, однако судя по всему, их Лео также посещать не намерен.

Ранее Месси дал понять, что собирается покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (10)
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2020 в 13:44
Мне вот не понятно, чем всем болелам Барселоны не угодил Бартомеу? Ежегодно закупки на 300 лимонов, лишь бы команда прогрессировала, сохранение лидеров клуба, достойные проводы легендам. Я был бы рад, если бы нынешний Перес действовал для Мадрида в том же духе, но он скупает только сомнительных бразильцев и толстых бельгийцев.Но вам почему-то мало. Вина ли Бартомеу в том, что Месси и Суарес стоят возле штрафной в позиции "руки в боки" и не отрабатывают в прессинге, что заставляет Барселону играть в 9 человек против 11? Вина ли Бартомеу в том, что перспективные тренеры не могут поставить на месте зазвездившихся и зажравшихся легенд? Вина ли Бартомеу в том, что 100-миллионные Коутиньо и Дембеле уже всего добились и решили спокойно отдыхать, а не пахать. А 100-миллионный Гризманн вынужден играть чуть ли не левого защитника, потому что кент Месси Альба нужен ему в нападении, и возвращаться в оборону для него западло? Вина ли Бартомеу в том, что в Ла Масии сейчас нет талантов уровня Хави, Пуйоля, Иньесты? По-моему, Бартомеу виноват только в том, что раньше не дал Месси и другим легендам пинка под мягкое место, и позволил им ставить условия и ультиматумы. Подумайте над этим.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
30.08.2020 в 13:47
Ну сейчас вы добьетесь своего, Бартомеу уйдет, а на его место придет еще более лояльный Месси президент, который еще больше организует вокруг него и его кентов команду, для которой даже 2 место в Ла Лиге будет сказкой.
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0
0
MaximSK (Киев)
30.08.2020 в 13:11
Месси стоит одуматься и продолжать выполнять свой контракт, в следующем сезоне может перейти в МС в качестве свободного агента.
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+1
0
dmitroj88
30.08.2020 в 13:00
Можно подумать моська затолкал в ворота Баварии 8 мячей, но из-за президента клуба они не прошли дальше и теперь он бунтует. Немощная скандалистка, которая вечно ищет крайних. С мужского у него только штаны.
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+3
-4
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:37
PS. Под не смогут заставить играть, я подразумеваю, что в контакте у Месси сумасшедшая клаусула, но мне не верится, что в контракте с Месси есть наказание за отказ играть. Кому такое могло в голову прийти при последнем подписании, когда Месси уже был идолом?
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+1
-2
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 12:31
А я не знаю, чтобы сделал на месте босса Барселоны. Платить зарплату не играющему игроку или оштрафовать на сумму ЗП. Последнее равносильно отпустить бесплатно, первое ни какую голову не натягивается. Ибо заставить играть его он вряд ли смогут. Запасаемся попкорном.
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+2
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2020 в 13:06
Бартамеу сам винен! В таке положення його ніхто не заставляв попадати. Причому вийти переможцем йому з цієї ситуації практично немає шансів, навіть ніпотетично! В любому випадку програє, щоб не зробив. Жадність фраєра згубила!
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0
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2020 в 13:22
*гіпотетично
0
0
Algrab (Костопiль)
30.08.2020 в 12:25
Нашла коса на камінь...Ставлю на ПСЖ...Попкорном запаслися? Шоу продовжується...
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-1
prockop4uck (Киев)
30.08.2020 в 12:21
Истеричка)) Достойная коричневая легенда для коричневого клуба))
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