Месси не прибыл на предсезонный медосмотр Барселоны

Мне вот не понятно, чем всем болелам Барселоны не угодил Бартомеу? Ежегодно закупки на 300 лимонов, лишь бы команда прогрессировала, сохранение лидеров клуба, достойные проводы легендам. Я был бы рад, если бы нынешний Перес действовал для Мадрида в том же духе, но он скупает только сомнительных бразильцев и толстых бельгийцев.Но вам почему-то мало. Вина ли Бартомеу в том, что Месси и Суарес стоят возле штрафной в позиции "руки в боки" и не отрабатывают в прессинге, что заставляет Барселону играть в 9 человек против 11? Вина ли Бартомеу в том, что перспективные тренеры не могут поставить на месте зазвездившихся и зажравшихся легенд? Вина ли Бартомеу в том, что 100-миллионные Коутиньо и Дембеле уже всего добились и решили спокойно отдыхать, а не пахать. А 100-миллионный Гризманн вынужден играть чуть ли не левого защитника, потому что кент Месси Альба нужен ему в нападении, и возвращаться в оборону для него западло? Вина ли Бартомеу в том, что в Ла Масии сейчас нет талантов уровня Хави, Пуйоля, Иньесты? По-моему, Бартомеу виноват только в том, что раньше не дал Месси и другим легендам пинка под мягкое место, и позволил им ставить условия и ультиматумы. Подумайте над этим.