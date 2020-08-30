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Бартомеу хочет подробно обсудить новый контракт с Месси и его отцом

Испания
(1 голосов)

Но Лионель устал от вылетов из ЛЧ и решительно хочет покинуть клуб

Бартомеу хочет подробно обсудить новый контракт с Месси и его отцом
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" по-прежнему категорически настроен покинуть стан "сине-гранатовых".

По информации Mundo Deportivo, президент "блауграны" Жозеп Бартомеу надееться, что сможет убедить аргентинца остаться и подписать новый контракт. На следующей неделе в столицу Каталонии должен прибыть агент Лео - его отец Хорхе.

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Руководство "Барсы" знает про приезд отца форварда, так как все еще поддерживает контакт с Хорхе Месси. Бартомеу хочет встретиться с агентом и нападающим для подробного изучения нового контракта. Текущее соглашение Лионеля истекает в 2021 году.

Но сам Месси и его окружения хотят покинуть клуб, и сделать это без скандалов. Лидер каталонцев устал от неудач в Лиге чемпионов и хочет стать частью нового амбициозного проекта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси Жозеп Бартомеу
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
30.08.2020 в 16:51
Та будь-кому набридне коли його команда програє... Тим більш коли боси обрали собі ікону і вважають, що все схвачено і їм все можна. Наймати посередніх тренерів! Куман з їх розряду! Які останні його досягнення? Нещадно експлуатувати "стару гвардію" та ще робити її виною у всіх провалах. Останньою краплею мабуть стало, що новий коуч "по телефону" викинув другого бомбардира чи став одразу "качати права головний дієвій особі Барси"...
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Oldfanat (Полтава)
30.08.2020 в 16:43
А может ему пора совсем с футболом завязывать. Он и из сборной уходил потому что ничего не мог с ней выиграть. Если его хотят видеть в условном сити, ток как лидера. И в другой месте он тоже будут порядки в команде наводить?
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kalan-86 (Анкара)
30.08.2020 в 16:49
Это хорошее замечание. Я так понимаю он надеется там с Агуэро банду создать. Но понравится ли это Стерлингу к примеру. Понятно, что с Де Брюйне у него будет куча моментов для улучшения своих бомбардирских показателей. Но думаю ему придётся подвинуть корону хотя бы на бороду для начала.
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