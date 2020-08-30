Бартомеу хочет подробно обсудить новый контракт с Месси и его отцом

Капитан каталонской "Барселоны" по-прежнему категорически настроен покинуть стан "сине-гранатовых".

По информации Mundo Deportivo, президент "блауграны" Жозеп Бартомеу надееться, что сможет убедить аргентинца остаться и подписать новый контракт. На следующей неделе в столицу Каталонии должен прибыть агент Лео - его отец Хорхе.

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Руководство "Барсы" знает про приезд отца форварда, так как все еще поддерживает контакт с Хорхе Месси. Бартомеу хочет встретиться с агентом и нападающим для подробного изучения нового контракта. Текущее соглашение Лионеля истекает в 2021 году.

Но сам Месси и его окружения хотят покинуть клуб, и сделать это без скандалов. Лидер каталонцев устал от неудач в Лиге чемпионов и хочет стать частью нового амбициозного проекта.