Ван де Бек сообщил одноклубникам по Аяксу, что переходит в Ман Юнайтед

Испанское издание Diario Sport сообщает, что полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, голландский хавбек уже сообщил своим одноклубникам, что переходит в стан "красных дьяволов". На следующей недели 23-летний игрок прилетит в Манчестер для прохождения медосмотра и подписания контракта с "МЮ".

Трансфер ван де Бека оценивается в 50-60 млн евро.