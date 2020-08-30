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Ван де Бек сообщил одноклубникам по Аяксу, что переходит в Ман Юнайтед

Испания
(1 голосов)

Ранее трансфер хавбека связывали с "Барселоной"

Ван де Бек сообщил одноклубникам по Аяксу, что переходит в Ман Юнайтед
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Испанское издание Diario Sport сообщает, что полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, голландский хавбек уже сообщил своим одноклубникам, что переходит в стан "красных дьяволов". На следующей недели 23-летний игрок прилетит в Манчестер для прохождения медосмотра и подписания контракта с "МЮ".

Трансфер ван де Бека оценивается в 50-60 млн евро.

Ранее была информация, что полузащитником активно интересуется главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман.

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В статье: Аякс (Амстердам) Рональд Куман Барселона Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Diario Sport
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
30.08.2020 в 17:57
Тут Алєнь недавно копитом на собі шкуру рвав, що Ван де Беек спить і бачить себе тільки в ФКБ, що він вболіває за Реал, але перейде у Барсу... Черговий "точний прогноз" нашого паранокопитного АНАЛітика
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