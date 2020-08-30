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Разрыв контракта с Суаресом будет стоить Барсе 14 млн евро

Испания
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За уругвайцем следят несколько ТОП-клубов

Разрыв контракта с Суаресом будет стоить Барсе 14 млн евро
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Издание Goal.com сообщает, что в случае расторжения соглашения с нападающим Луисом Суаресом "Барселоне" придется выплатить компенсацию.

По информации источника, сумма за разрыв контракта с уругвайцем составит 14 миллионов евро.

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За ситуацией вокруг форварда следят "Ювентус", "ПСЖ" и бывший клуб Луиса - "Аякс".

В прошедшем сезоне чемпионата Испании 33-летний Суарес сыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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