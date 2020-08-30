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Президент Аргентины призвал Месси закончить карьеру на родине
Фернандес считает, что Лео должен закончить либо в "Барсе", либо "Ньюэллс Олд Бойз"
Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.
"Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле. Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз".
Если Месси не завершит карьеру в "Барселоне", он должен сделать это в "Ньюэллс Олд Бойз", - заявил Альберто Фернандес.
Напомним, лидер "блауграны" находится в структуре "Барсы" с 13 лет. До этого Лео 5 лет выступал на родине в составе "Ньюэллс Олд Бойз".
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Источник:Archyde
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Комментарии (10)
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Elektrikc (Львів)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Serega1111 (Киев)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Red_Cat (Салоники)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.08.2020 в 22:00
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Vantala (Kharkiv)
30.08.2020 в 21:30
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Red_Cat (Салоники)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
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