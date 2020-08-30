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Президент Аргентины призвал Месси закончить карьеру на родине

Испания
(3 голосов)

Фернандес считает, что Лео должен закончить либо в "Барсе", либо "Ньюэллс Олд Бойз"

Президент Аргентины призвал Месси закончить карьеру на родине
Новина українською

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле. Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз".

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Если Месси не завершит карьеру в "Барселоне", он должен сделать это в "Ньюэллс Олд Бойз", - заявил Альберто Фернандес.

Напомним, лидер "блауграны" находится в структуре "Барсы" с 13 лет. До этого Лео 5 лет выступал на родине в составе "Ньюэллс Олд Бойз".

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В статье: Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) Барселона
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Источник:
Archyde
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Комментарии (10)
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Elektrikc (Львів)
30.08.2020 в 22:35
как не странно, чтобы Гному стать великим, уехать на родину - единственно правильное решение
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.08.2020 в 22:19
так й бачу, як ЛеоМессі гратиме у аргентинській суперлізі, у складі аргентинського середнячка "Ньюеллз Олд Бойз" (адже до аргентинських грандів належать точно два клуби - Рівер Плейт і Бока Хуніорс, менш титуловані, але частково грандами можна вважати Велес Сарсфілд, Ланус та Естудіантес але Мессі схоже за топові клуби не гратиме)
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0
0
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Serega1111 (Киев)
30.08.2020 в 22:04
А бабло у родины есть на такое удовольствие?
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.08.2020 в 21:39
точно, в Гимнасии де Хухуй
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+1
-2
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Red_Cat (Салоники)
30.08.2020 в 21:59
ты сам хухуй
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.08.2020 в 22:00
поплачь, мож поможет)
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
30.08.2020 в 21:30
Лет в 40 он туда, возможно, приедет.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
30.08.2020 в 21:59
зачем?
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0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
30.08.2020 в 22:03
За грошима та білим порошкомщоб піти по стопам свого учітєля-Марадони
+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
30.08.2020 в 22:14
витя мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
0
-1


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