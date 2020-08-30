Президент Аргентины призвал Месси закончить карьеру на родине

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле. Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз".

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Если Месси не завершит карьеру в "Барселоне", он должен сделать это в "Ньюэллс Олд Бойз", - заявил Альберто Фернандес.

Напомним, лидер "блауграны" находится в структуре "Барсы" с 13 лет. До этого Лео 5 лет выступал на родине в составе "Ньюэллс Олд Бойз".