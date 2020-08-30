Официально: Клаудио Браво - голкипер Бетиса

Экс-голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво перешел в испанский "Бетис".

Детали контракта 37-летнего вратаря с новым клубом пока неизвестны.

Напомним, чилиец выступал в составе "горожан" с 2016-го года - тогда летом Браво перешел из "Барселоны" в "Ман Сити".

В прошедшем сезоне Клаудио провел 17 матчей, в которых пропустив 16 голов.