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Официально: Клаудио Браво - голкипер Бетиса
37-летний вратарь подписал контракт с испанским клубом
Экс-голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво перешел в испанский "Бетис".
Детали контракта 37-летнего вратаря с новым клубом пока неизвестны.
Напомним, чилиец выступал в составе "горожан" с 2016-го года - тогда летом Браво перешел из "Барселоны" в "Ман Сити".
В прошедшем сезоне Клаудио провел 17 матчей, в которых пропустив 16 голов.
???? OFICIAL | El #RealBetis incorpora al guardameta Claudio Bravo ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) August 30, 2020
¡Bienvenido, @C1audioBravo! ????????
➡ https://t.co/FTtWCyW0n6 pic.twitter.com/cz0XTMayuA
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