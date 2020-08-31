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Видаль – о Барселоне: В лучшей команде мира не может быть всего 13 профессиональных игроков
Много про ДНК "сине-гранатовых"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал последние результаты команды. Цитирует чилийца Goal.com со ссылкой на интервью в YouTube.
"Последние 3 года мы не являемся той командой, которой должна быть "Барселона". В лучшей команде мира не может быть всего 13 профессиональных игроков. Нельзя побеждать только за счет ДНК".
"Месси – лучший в мире, он инопланетянин, но ему требуется помощь для улучшения результатов команды. Я не понимаю, как можно называть игроков "продаваемыми". Это отвратительно. Если игрок хочет уйти или вы хотите продать его, то найдите ему команду, но не говорите так. Каждый человек нуждается в уважении".