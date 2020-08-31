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Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне
Развязка близка
Сегодня каталонская "Барселона" начнет подготовку к новому сезону. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман хочет поговорить с нападающим Луисом Суаресом, чтобы обсудить вопрос о его будущем, как сообщил журналист Кристобаль Сориа в эфире El Chiringuito TV.
Неделю назад Куман связывался с Луисом по телефону, чтобы сообщить, что тот входит в его планы.
????EXCLUSIVA de @cristobalsoria????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020
"KOEMAN quiere ACERCAR POSTURAS con Luis SUÁREZ en el entrenamiento de este lunes". pic.twitter.com/CrRfaw5Skm
Суарес защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 голов и оформил 8 результативных передач.