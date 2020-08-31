  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Развязка близка

Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне
Новина українською

Сегодня каталонская "Барселона" начнет подготовку к новому сезону. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман хочет поговорить с нападающим Луисом Суаресом, чтобы обсудить вопрос о его будущем, как сообщил журналист Кристобаль Сориа в эфире El Chiringuito TV.

Читайте такжеРазрыв контракта с Суаресом будет стоить Барсе 14 млн евро

Неделю назад Куман связывался с Луисом по телефону, чтобы сообщить, что тот входит в его планы.

Суарес защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 голов и оформил 8 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Говард (землянин)
31.08.2020 в 13:56
куман плохо начал... Так же и закончит.
Ответить
+1
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
31.08.2020 в 14:43
говарде-качуре а ти ще й не починав грати у футбол тож сиди і помовчуй, барсеглоре нещасний з двома "высшими образованиями"...
Ответить
0
-1
avatar
Говард (землянин)
31.08.2020 в 14:48
п н х
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...