Сегодня Куман может встретиться с Суаресом и обсудить будущее Луиса в Барселоне

Сегодня каталонская "Барселона" начнет подготовку к новому сезону. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман хочет поговорить с нападающим Луисом Суаресом, чтобы обсудить вопрос о его будущем, как сообщил журналист Кристобаль Сориа в эфире El Chiringuito TV.

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Неделю назад Куман связывался с Луисом по телефону, чтобы сообщить, что тот входит в его планы.

????EXCLUSIVA de @cristobalsoria????



"KOEMAN quiere ACERCAR POSTURAS con Luis SUÁREZ en el entrenamiento de este lunes". pic.twitter.com/CrRfaw5Skm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020

Суарес защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 голов и оформил 8 результативных передач.