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Севилья подпишет контракт с Ракитичем до 2023 года

Испания
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Ещё один игрок покинет Барсу

Севилья подпишет контракт с Ракитичем до 2023 года
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"Севилья" достигла соглашения с "Барселоной" о трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По данным источника, хавбек уже проходит медицинский осмотр для "Севильи". Сообщается, что хорват сам попросил руководство "Барселоны" отпустить его. Контракт с "Севильей" будет рассчитан до 2023 года.

Ракитич выступал в составе "Севильи" с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета "Шальке" и "Базеля". Контракт игрока с "Барселоной" действителен до лета 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.

Сообщалось, что хорват пойдёт на двукратное понижение зарплаты ради возвращения в "Севилью".

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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