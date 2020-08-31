Севилья подпишет контракт с Ракитичем до 2023 года

"Севилья" достигла соглашения с "Барселоной" о трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По данным источника, хавбек уже проходит медицинский осмотр для "Севильи". Сообщается, что хорват сам попросил руководство "Барселоны" отпустить его. Контракт с "Севильей" будет рассчитан до 2023 года.

Ракитич выступал в составе "Севильи" с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета "Шальке" и "Базеля". Контракт игрока с "Барселоной" действителен до лета 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.

Сообщалось, что хорват пойдёт на двукратное понижение зарплаты ради возвращения в "Севилью".