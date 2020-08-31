У чемпиона мира и Европы нашли коронавирус

Новичок "Реал Сосьедада" Давид Сильва сегодня утром сдал положительный тест на коронавирус и отправился на изоляцию, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний хавбек оформил трансфер на "Аноэту" только две недели назад и еще не успел познакомиться с партнерами, поэтому те вне подозрений. С другой стороны, болезнь ветерана замедлит его адаптацию в новом клубе перед стартом сезона - он в Испании начнется во второй половине сентября.

Радует пока одно: болезнь проходит в бессимптомной форме и признаков недомогания у Давида пока не замечалось.

Сильва последние 10 лет отыграл в "Манчестер Сити", с которым выиграл четыре чемпионства и провел 309 матчей (60 голов) в АПЛ.