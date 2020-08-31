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Видаль начал переговоры о досрочном уходе из Барселоны
Чилиец настроен воссоединиться с Конте
Центрхав Артуро Видаль начал переговоры о досрочном разрыве контракта с "Барселоной", сообщает Sky Italia. Действующее соглашение чилийца закончится только через год.
33-летний ветеран не входит в планы Рональда Кумана и надеется перейти в "Интер", где, по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован лично тренер Антонио Конте.
Видаль ранее играл под руководством Конте в "Ювентусе" в 2011-14 годах и на этом отрезке туринцы выиграли три подряд Скудетто.
В прошлом сезоне Артуро был одним из немногих светлых пятен в игре "Барсы" - на его счету 8 голов в 33 матчах в Примере.
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