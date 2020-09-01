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Брайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси
Мартин прокомментировал бунт Лионеля
Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт опроверг информацию о том, что попросил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси. Цитирует датчанина BT.
"Не понимаю, о чем думают люди. Естественно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы неуважительно. Люди, которые выдумывают подобное, имеют мало уважения к остальным. О Месси сейчас много чего пишут, и я не знаю, что именно происходит. Именно Лео помог мне адаптироваться в Каталонии".
"Могу сказать, что аргентинец – отличный футболист и человек, с которым приятно работать в одной команде. Всем и так понятно, что это за исполнитель и как он играет каждые выходные. Лео – один из лучших футболистов, его уход станет потерей для клуба. Надеюсь, что этого не произойдет, но я не знаю, что происходит между ним и клубом. Не хотел бы комментировать то, чего не знаю наверняка".