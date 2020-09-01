  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Брайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси

Испания
(2 голосов)

Мартин прокомментировал бунт Лионеля

Брайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт опроверг информацию о том, что попросил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси. Цитирует датчанина BT.

Читайте такжеСМИ: Барселона приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси

"Не понимаю, о чем думают люди. Естественно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы неуважительно. Люди, которые выдумывают подобное, имеют мало уважения к остальным. О Месси сейчас много чего пишут, и я не знаю, что именно происходит. Именно Лео помог мне адаптироваться в Каталонии".

"Могу сказать, что аргентинец – отличный футболист и человек, с которым приятно работать в одной команде. Всем и так понятно, что это за исполнитель и как он играет каждые выходные. Лео – один из лучших футболистов, его уход станет потерей для клуба. Надеюсь, что этого не произойдет, но я не знаю, что происходит между ним и клубом. Не хотел бы комментировать то, чего не знаю наверняка".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BT

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
01.09.2020 в 11:28
10 - Мессі... і можливо Брайтвайт от "клас менеджменту" Бартомеу
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
01.09.2020 в 10:55
твой номер 245...:)))
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.09.2020 в 11:51
а твой номер - 6
Ответить
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.09.2020 в 10:06
Даже если и ходил, как будто кто-то сейчас даст такой номер ноунейму. Сегодня номера - важная деталь имиджа игрока, там десятку какой-то новой пришедшей звезде отдадут.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...