Брайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси

Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт опроверг информацию о том, что попросил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси. Цитирует датчанина BT.

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"Не понимаю, о чем думают люди. Естественно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы неуважительно. Люди, которые выдумывают подобное, имеют мало уважения к остальным. О Месси сейчас много чего пишут, и я не знаю, что именно происходит. Именно Лео помог мне адаптироваться в Каталонии".