Официально. Севилья подписала контракт с Ракитичем

"Севилья" объявила о подписании контракта с полузащитником Иваном Ракитичем.

Контракт с экс-хавбеком "Барселоны" рассчитан до конца июня 2024 года. 32-летний хорват уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего присоединился к "сине-гранатовым".

Как сообщается в заявлении на официальном сайте "Барселоны", "Севилья" заплатит за игрока 1,5 миллиона евро, также сделка включает в себя потенциальные бонусные выплаты в размере 9 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ракитич провел за "Барселону" 42 матча, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.