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Официально. Севилья подписала контракт с Ракитичем

Испания
(1 голосов)

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро

Официально. Севилья подписала контракт с Ракитичем
Новина українською

"Севилья" объявила о подписании контракта с полузащитником Иваном Ракитичем.

Контракт с экс-хавбеком "Барселоны" рассчитан до конца июня 2024 года. 32-летний хорват уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 год, после чего присоединился к "сине-гранатовым".

Как сообщается в заявлении на официальном сайте "Барселоны", "Севилья" заплатит за игрока 1,5 миллиона евро, также сделка включает в себя потенциальные бонусные выплаты в размере 9 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Ракитич провел за "Барселону" 42 матча, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

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В статье: Барселона Иван Ракитич Севилья Севилья (Испания)
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Комментарии (5)
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 16:10
Господзиии.. Да какой 2024 год? Он уже сейчас рухлядь. Спасибо хоть полторушку дали. Два года назад надо было Ваньке уходить в статусе финалиста ЧМ. А щас...
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0
-3
Колумб (Святогорск)
01.09.2020 в 16:21
d Ctdbkmt gjnzytn
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2020 в 16:41
Я так понимаю, Колумб только до Америки добрался и язык местных индейцев ему незнаком.
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2020 в 16:35
Да ладно.) Что ты от него хотел, если его продают-не продают второй год. Он крепкий игрок и в средних клубах еще поиграет.
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+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 17:25
Сам ти рухлядь. Іван стабільно хороше грав усі сезони в Барсі. Да, з віком здає, але і по ногах його лупили дуже часто.
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+2
-1


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