От рекордного трансфера до статуса изгоя. Семь лет назад Гарет Бэйл стал игроком Реала

Первого сентября 2013-го "Реал" опередил многих конкурентов и сумел заключить контракт с Гаретом Бэйлом. Заплатили за него сто миллионов евро, которые стали рекордными на то время (опередил трансфер Роналду).

Тяжело дать однозначную оценку его карьере в Мадриде. Начал он просто прекрасно, помог в первый же сезон "Реалу" выиграть десятую Лигу Чемпионов, а также кубок Испании, забив по голу в каждом финале.

Однако позже начались травмы, Бэйл выпал из основы и в последний год просто отбывает номер. Гольф стал его любимым видом спорта. Достойно заменить Роналду, который покинул клуб в 2018-м, ему не удалось.

Как бы там ни было, за "Реал" Гарет провел 251 матч, в которых забил 105 голов и отдал 68 ассистов. На его полке стоит 13 трофеев, среди которых - четыре кубка Лиги Чемпионов.

Самое время вспомнить его два главных гола в футболке "Реала". Первый - "Барселоне" в финале кубка Испании, когда он сделал дурака из Бартры и принес клубу трофей. Второй - невероятный удар через себя в киевском финале Лиги Чемпионов. Еще одна великолепная игра валлийца.

Отметим, что контракт Гарета со "сливочными" истекает летом 2022-го. По словам агента, форвард его отработает до конца.