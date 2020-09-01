  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. От рекордного трансфера до статуса изгоя. Семь лет назад Гарет Бэйл стал игроком Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

От рекордного трансфера до статуса изгоя. Семь лет назад Гарет Бэйл стал игроком Реала

Испания
(2 голосов)

Много голов, трофеев, скандалов

От рекордного трансфера до статуса изгоя. Семь лет назад Гарет Бэйл стал игроком Реала
UA-Футбол
Новина українською

Первого сентября 2013-го "Реал" опередил многих конкурентов и сумел заключить контракт с Гаретом Бэйлом. Заплатили за него сто миллионов евро, которые стали рекордными на то время (опередил трансфер Роналду).

Тяжело дать однозначную оценку его карьере в Мадриде. Начал он просто прекрасно, помог в первый же сезон "Реалу" выиграть десятую Лигу Чемпионов, а также кубок Испании, забив по голу в каждом финале.

Читайте такжеРеднапп: Кто бы не подписал Бэйла, они смогут рассчитывать на отличного игрока

Однако позже начались травмы, Бэйл выпал из основы и в последний год просто отбывает номер. Гольф стал его любимым видом спорта. Достойно заменить Роналду, который покинул клуб в 2018-м, ему не удалось.

Как бы там ни было, за "Реал" Гарет провел 251 матч, в которых забил 105 голов и отдал 68 ассистов. На его полке стоит 13 трофеев, среди которых - четыре кубка Лиги Чемпионов.

Самое время вспомнить его два главных гола в футболке "Реала". Первый - "Барселоне" в финале кубка Испании, когда он сделал дурака из Бартры и принес клубу трофей. Второй - невероятный удар через себя в киевском финале Лиги Чемпионов. Еще одна великолепная игра валлийца.

Отметим, что контракт Гарета со "сливочными" истекает летом 2022-го. По словам агента, форвард его отработает до конца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
01.09.2020 в 19:32
перший гол дійсно класний фірмова швидкість (за що й прославився) Бейла+ скільки ж болю він приніс фуфлоністам і барсеглорам
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2020 в 20:19
Мальчик, я не знаю, на курсы какие-нибудь сходи. Ты просто уже зае..л своими картинками и смайликами. Пора тебе в школу. Неужели прогулял первый день?
Ответить
0
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
01.09.2020 в 20:38
Ты сейчас подбуханый?
0
0
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2020 в 20:40
А это откуда взялось?
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
01.09.2020 в 19:28
Да кому сейчас не пофиг, что там Бэйл. Все же на Месси сосредоточились.))
Ответить
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2020 в 20:56
Как бы там ни было, хоть Гарету футбол неинтересн и он сдал конкретно, но своей яркой игрой он уже вошел в историю футбола. Как Роналдиньо,
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...