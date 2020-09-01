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От рекордного трансфера до статуса изгоя. Семь лет назад Гарет Бэйл стал игроком Реала
Много голов, трофеев, скандалов
Первого сентября 2013-го "Реал" опередил многих конкурентов и сумел заключить контракт с Гаретом Бэйлом. Заплатили за него сто миллионов евро, которые стали рекордными на то время (опередил трансфер Роналду).
Тяжело дать однозначную оценку его карьере в Мадриде. Начал он просто прекрасно, помог в первый же сезон "Реалу" выиграть десятую Лигу Чемпионов, а также кубок Испании, забив по голу в каждом финале.
Однако позже начались травмы, Бэйл выпал из основы и в последний год просто отбывает номер. Гольф стал его любимым видом спорта. Достойно заменить Роналду, который покинул клуб в 2018-м, ему не удалось.
Как бы там ни было, за "Реал" Гарет провел 251 матч, в которых забил 105 голов и отдал 68 ассистов. На его полке стоит 13 трофеев, среди которых - четыре кубка Лиги Чемпионов.
Seven years since Gareth Bale signed for Real Madrid— B/R Football (@brfootball) September 1, 2020
There's been plenty to remember. pic.twitter.com/SF8Jp7XeAF
Самое время вспомнить его два главных гола в футболке "Реала". Первый - "Барселоне" в финале кубка Испании, когда он сделал дурака из Бартры и принес клубу трофей. Второй - невероятный удар через себя в киевском финале Лиги Чемпионов. Еще одна великолепная игра валлийца.
Gareth Bale signed for Real Madrid 7 years ago today.— Ball Street (@BallStreet) September 1, 2020
He’s essentially a golf influencer now but remember when he decided to do this to Marc Bartra. pic.twitter.com/2I53qbq2uA
Seven years ago today, Gareth Bale made his move to Real Madrid.— ESPN FC (@ESPNFC) September 1, 2020
He's provided some iconic moments ????
(via @championsleague)pic.twitter.com/lSUas7UDvW
Отметим, что контракт Гарета со "сливочными" истекает летом 2022-го. По словам агента, форвард его отработает до конца.