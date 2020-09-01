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Отец Месси вылетел в Барселону. Завтра его ждет встреча с Бартомеу
Очень важная серия главного сериала лета
Лионель Месси определил главную свою цель на это лето - покинуть "Барселону". Более того, намерен он это сделать бесплатно, чтобы сохранить солидную сумму будущему покупателю.
Отец аргентинца, который параллельно исполняет роль его агента, вылетел в Барселону. Завтра он проведет встречу с президентом каталонцев - Хосепом Бартомеу.
Хорхе Месси намерен договориться с руководством команды разойтись полюбовно, разорвав контракт без претензий. Такой пункт был доступен до 13-го июля, однако аргентинец уверен, что из-за COVID-19 сроки изменились.
Бартомеу будет бороться за Лео до конца. "Барселона" не хочет отпускать каталонца бесплатно и предложит ему новый двухлетний контракт. Текущий истекает летом следующего года.
Jorge Messi viajó a Barcelona por el futuro de Lionelhttps://t.co/pQfMH6Zm1m— TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2020
Отметим, что вчера состоялась первая тренировка каталонцев после карантина. Месси