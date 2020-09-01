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Отец Месси вылетел в Барселону. Завтра его ждет встреча с Бартомеу

Испания
(1 голосов)

Очень важная серия главного сериала лета

Отец Месси вылетел в Барселону. Завтра его ждет встреча с Бартомеу
UA-Футбол
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Лионель Месси определил главную свою цель на это лето - покинуть "Барселону". Более того, намерен он это сделать бесплатно, чтобы сохранить солидную сумму будущему покупателю.

Отец аргентинца, который параллельно исполняет роль его агента, вылетел в Барселону. Завтра он проведет встречу с президентом каталонцев - Хосепом Бартомеу.

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Хорхе Месси намерен договориться с руководством команды разойтись полюбовно, разорвав контракт без претензий. Такой пункт был доступен до 13-го июля, однако аргентинец уверен, что из-за COVID-19 сроки изменились.

Бартомеу будет бороться за Лео до конца. "Барселона" не хочет отпускать каталонца бесплатно и предложит ему новый двухлетний контракт. Текущий истекает летом следующего года.

Отметим, что вчера состоялась первая тренировка каталонцев после карантина. Месси не присутствовал.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
01.09.2020 в 20:38
Всё уже писано - переписано. "Делов" не будет, хоть с отцом, хоть с мамой впридачу.Слишком далеко зашло.
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