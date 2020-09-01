Цугцванг для двоих: в войне Барселоны и Месси не будет победителя

А давайте скажем прямо: вся эта история вокруг ухода Месси из "Барселоны" - полный отстой.

Порадовать то, что происходит, может только поклонников "Реала" и личных хейтеров аргентинского гения, которые полтора десятилетия ждали повода вставить свои пять копеек, и вот, наконец, дождались.

Для остального футбольного мира то, что происходит, навевает грусть. Прав был Стоичков, когда говорил, мол, "Барса" слишком часто проводит своих легенд некрасиво. Кройф, Шустер, Ромарио, да и сам Христо прочувствовали это на своей шкуре. У других топов ситуация не лучше - вспомните хотя бы Рауля с Касильясом. Но своя рубашка ближе к телу, и болгарину кажется, что центр вселенской несправедливости именно на "Камп Ноу". Имеет право, чего уж.

Наверняка в похожем ключе мыслит сейчас и Месси. Он с 13 лет в системе "Барсы", забил за нее феноменальные 634 гола в 731 матче. Этот рекорд, скорее всего, не побьет никто и никогда. Но в тот момент, когда Лео решил уйти, в клубе словно забыли про его легендарность и отнеслись как к рядовому наемному работнику.

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Для тех, кто в танке, напомним фабулу: в соглашении Месси, действующем до лета 2021 года, был пункт, согласно которому аргентинец мог бесплатно уйти из "Барсы" после любого сезона. Для активации опции нужно было лишь предупредить боссов клуба до 10 июня.

10 июня 2020-го давно прошло, но в этом году из-за коронавируса сезон сильно сдвинут, и юристы Лионеля настаивают, что опция бесплатного ухода в новых условиях действовала до августа, когда де-факто наступило межсезонье. Разумеется, в "Барселоне" с этим не согласны. Ла Лига тоже немедленно заняла сторону клуба.

Но Месси плевать. Он не приехал в расположение "Барсы" на первую тренировку, и, по слухам, больше не считает себя игроком "Кулес". Каталонцы до сих пор молчат на этот счет - в пресс-релизе о дебютном занятии под руководством Рональда Кумана не было упоминаний об отсутствии капитана. Информации о штрафах за неявку на сборы тоже не поступало - судя по всему, в "Барсе" еще не готовы сжигать мосты и надеются урезонить звезду.

Ненавидимый 90% болельщиков президент Хосеп Бартомеу даже собрался обсуждать с отцом Месси новый контракт, но это больше похоже на цирк. Впрочем, как и все последние действия функционера - начиная с назначения Сетьена и заканчивая продажей Ракитича за 1,5 млн.

Ну и последняя часть уравнения: стойкий интерес к Месси в футбольном мире. "Ман Сити", "ПСЖ", "Ювентус" и "МЮ" готовы удовлетворить его запросы по зарплате и застыли в ожидании решения "Барселоны". Без него сдвигов не будет. Чисто теоретически Лео может попросить у ФИФА временный сертификат и уйти в самоволку. Но если потом в суде "Барса" докажет свою правоту, то клубу, приютившему Месси, придется платить прописанную в его контракте клаусулу - 700 млн евро.

Опять же, лазейки есть и тут. Например, можно подписаться в какой-нить полулюбительской дыре, где и одного миллиона отродясь не бывало, а уже оттуда перейти в "Ман Сити" как бы в аренду. В 2010-м такой фокус провернул после побега из "Шахтера" Илсиньо. Но это очевидно не путь Лионеля Месси. Статус живой иконы футбола все-таки обязывает соблюдать некие рамки.

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На выходе мы получаем две реальности: в одной живет Месси, считающий себя свободным агентом, в другой обитают боссы "Барселоны", для которых он все еще лидер и капитан команды. И, конечно, обе насквозь лживые.

Лионель Месси уходит из "Барселоны" не из-за отсутствия проекта, жесткого Кумана или бездарного Бартомеу, а лишь потому, что у него осталось мало времени. Сейчас аргентинцу 33 года, и он уже не выдерживает плотный график, пешком прохаживаясь в половине матчей. В запасе у него сезона два-три, не больше. "Барселона" настроена потратить их на перестройку - клуб скидывает ветеранов за копейки и собрался наигрывать молодых Тринкау, Фати, Де Йонга, Пуча.

Если повезет, они выстрелят, когда с Лео уже песок посыплется. А он не хочет тратить последние годы карьеры на то, чтобы учить уму-разуму зеленый молодняк и биться за серебро Примеры. Менторство - это вообще не к Месси. Ошибки Фати или Пуча в простых ситуациях его злят, это хорошо видно даже с экранов телевизоров.

Лео жаждет иного завершения карьеры - в борьбе за Лигу чемпионов и Золотой мяч, бок-о-бок с лучшими игроками планеты. Да, это эгоистично. Но в то же время и естественно - желать себе лучшей судьбы, разве нет?

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С другой стороны, "Барселона" делает вид, что у нее все замечательно, и у Месси нет причин для недовольства. И это еще одна огромная ложь. Каталонцы забрели в такой идейный, кадровый и игровой тупик, из которого быстро не выбраться даже с очень умным менеджментом.

Месси дебютировал на "Камп Ноу", поменяв Деку, а свой первый гол забил с паса Роналдиньо. С тех пор команда неописуемо измельчала. Последние лет пять "Барса" оформляла катастрофичные сделки. 34 млн за Арда Турана; 17 млн за Алейша Видаля; 37 млн за Андре Гомеша; 30 млн за Пако Алькасера; 145 млн за Коутиньо; 137 млн за Дембеле; 41 млн за Малкома; по 18 за Фирпо и Брейтуэйта; 120 за Гризманна - это вообще законно?

В итоге допокупались до того, что средний возраст команды в матчах Лиги чемпионов почти достиг 30 лет. Кроме ветеранов, оставленных в наследство еще Пепом, и опереться не на кого. И как при таком раскладе побеждать?

Месси долго тащил на себе "Барсу", маскировал ее проблемы своей результативностью. Изо всех сил ему помогали Суарес, Бускетс, Пике. Альба вообще умудрялся играть на двух позициях сразу, заменяя Лео профуканного боссами Неймара. Но даже эта группа невероятно сильных футболистов не может доминировать в 32-33 года так, как она это делала в 29-30. Клуб же задачу по вливанию свежей крови провалил, а в решающий момент еще и поменял сильного тренера на слабого.

2:8 с "Баварией" вдребезги разбили иллюзию процветания от Бартомеу, созданную Месси, а самого Лео отбросили на низшую точку его карьеры. И хотя бы это клуб должен был признать. Уходы Абидаля и Сетьена - это правильно, но их назначил Бартомеу, а он до сих пор сидит в кресле.

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Говорят, Пеп на днях заезжал в Барселону и посоветовал Месси не уходить. Даже ему, тренеру "Ман Сити", не хочется, чтобы такая красивая история закончилась так паршиво.

Месси и "Барселона" - это ведь не только про голы и ассисты, это еще и про любовь и уважение. Первый контракт на салфетке, подписанный в ресторане; помощь с инъекциями гормона роста, без которого Лео навсегда остался бы карликом; дебют на открытии "Драгау", сразивший Райкарда наповал; 16 подряд сезонов, по ходу которых новости об уходе гения если и появлялись, то уж точно не воспринимались всерьез.

Наверное, будь у руля "Барселоны" более преданный клубу лидер, Месси бы не ушел. А если бы и решился, то его бы отпустили легко - в благодарность за все трофеи и рекорды. В конце концов, зачем "Кулес" в новую эпоху старый символ? Были бы слезы, прощания, красивая церемония - и аргентинец уехал бы за новым опытом куда-то в сторону Манчестера. Убыточный подход, само собой, но футбол - это не бухгалтерия. В нем эмоции стоят больше цифр, а наследие важнее пункта в контракте. Жаль, Бартомеу этого не понимает.

Если Хунта его не урезонит, он и дальше будет ломать комедию, обвинять, пойдет в суды - и где-то там, под спудом замысловатых юридических формулировок, неминуемо похоронит теплые чувства, связывавшие Лионеля с "Барселоной". Обещал же Кройф, что ноги его не будет на "Камп Ноу"? У Месси будут шансы повторить его слова, если не остановится прямо сейчас.

Любая война чревата потерями, тем она и страшна. А в войне Месси и "Барселоны" и вовсе не будет победителя - одни лишь репутационные потери, от которых впоследствии не факт, что удастся отмыться.

Хочется верить, что, немного поостыв, и футболист, и клуб это поймут и найдут какое-то компромиссное решение. На "Камп Ноу" останется Лео или уйдет - это уже вторично. Главное - устроить все правильно, не опорочив память той самой салфетки, которой 20 лет назад Карлес Решак связал Лео с сине-гранатовыми цветами.