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Депай: Барселона? Я никогда не говорил, что хочу покинуть Лион

Испания
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Там будет шанс поработать с голландским тренером

Депай: Барселона? Я никогда не говорил, что хочу покинуть Лион
UA-Футбол
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Форвард "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал слухи, которые в последнее время связывают его с трансфером в "Барселону".

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"Пока что у меня не было разговора с Куманом. У нас прекрасные отношения, он мне помогал во время восстановления от тяжелой травмы. Сейчас он тренирует "Барселону", но я сосредоточен на "Лионе". Хотя я могу помечтать о гранде.

Я никогда не говорил, что хочу уйти из "Лиона", мои слова часто перекручивают. Сейчас у меня годичный контракт и я капитан хорошей команды", - приводит слова Депая Marca.

Мемфис - главная звезда "Лиона", однако ходило много новостей, что он не хочет продлевать контракт.

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В статье: Рональд Куман Лион Барселона Мемфис Депай
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