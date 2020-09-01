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Депай: Барселона? Я никогда не говорил, что хочу покинуть Лион
Там будет шанс поработать с голландским тренером
Форвард "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал слухи, которые в последнее время связывают его с трансфером в "Барселону".
"Пока что у меня не было разговора с Куманом. У нас прекрасные отношения, он мне помогал во время восстановления от тяжелой травмы. Сейчас он тренирует "Барселону", но я сосредоточен на "Лионе". Хотя я могу помечтать о гранде.
Я никогда не говорил, что хочу уйти из "Лиона", мои слова часто перекручивают. Сейчас у меня годичный контракт и я капитан хорошей команды", - приводит слова Депая Marca.
Мемфис - главная звезда "Лиона", однако ходило много новостей, что он не хочет