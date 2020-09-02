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Барселона согласовала контракт с Вейналдумом – Ливерпуль получит за игрока смешные деньги

Испания
(1 голосов)

Топовая сделка для каталонцев

Барселона согласовала контракт с Вейналдумом – Ливерпуль получит за игрока смешные деньги
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум близок к переезду в Испанию. "Барселона" согласовала с игроком сборной Нидерландов контракт на 3 года с возможностью продления еще на один год.

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По информации Diario Sport, каталонцы приобретут 29-летнего голландца за 15 миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что общая сумма не будет превышать 20 миллионов.

Контракт хавбека с "Ливерпулем" истекает ровно через год. "Красные" не сумели договориться с Вейналдумом о новом трудовом договоре. Новый наставник каталонцев Рональд Куман прекрасно знаком с футболистом по работе со сборной Нидерландов.

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В статье: Рональд Куман Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (13)
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nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 13:39
Перший раз монреальський олень правильно написав прогноз. Видно йому Бармалей передзвонив...
Ответить
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
02.09.2020 в 13:25
РЕАЛисты снова переживают. Да что же такое?
Ответить
+1
-3
Планетянин (Земля)
02.09.2020 в 12:44
Куманизация Барсы?
Ответить
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.09.2020 в 13:59
Нет. Детроллизация Дрочиуса
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 14:26
0
0
Vyacheslav Dadyka
02.09.2020 в 12:07
Это тот самый, который дубль на пару с Ориги сделал на Энфилде..
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.09.2020 в 12:08
Тот-тот... Но он уже раскаялся и просит понять и простить...)))
Ответить
+2
-3
Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 13:47
і каже" хлопці, це був не я"...
+2
0
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 11:53
Он так же по смешному и будет играть
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+4
-1
Планетянин (Земля)
02.09.2020 в 12:52
А в куманистической Барсе по другому и не будет. Веселуха грядёт.. С таким то плановитым тренером..
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.09.2020 в 13:58
Хулиодрочиус снова сменил погоняло. Наверное таки вчера уняли его мольбам и его как Говарда забанили. Вот уж троль задроченный
+2
0
Dr. House (Подолье)
02.09.2020 в 11:40
Насчёт кидалова других клубов Бармалей с Барсой мастак. И чего ж его так не любят? Он же лучше Переса, не?
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+3
-4


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