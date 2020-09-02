Барселона согласовала контракт с Вейналдумом – Ливерпуль получит за игрока смешные деньги

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум близок к переезду в Испанию. "Барселона" согласовала с игроком сборной Нидерландов контракт на 3 года с возможностью продления еще на один год.

По информации Diario Sport, каталонцы приобретут 29-летнего голландца за 15 миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что общая сумма не будет превышать 20 миллионов.

Контракт хавбека с "Ливерпулем" истекает ровно через год. "Красные" не сумели договориться с Вейналдумом о новом трудовом договоре. Новый наставник каталонцев Рональд Куман прекрасно знаком с футболистом по работе со сборной Нидерландов.