  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сельта выкупит контракт Рафиньи у Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта выкупит контракт Рафиньи у Барселоны

Испания
(1 голосов)

Сам игрок хочет в АПЛ

Сельта выкупит контракт Рафиньи у Барселоны
Новина українською

По информации Mundo Deportivo, "Сельта" готова выкупить арендованного у "Барселоны" полузащитника Рафинью. В контракте 27-летнего бразильца с каталонцами действует пункт об отступных в 16 млн евро, и "голубые" готовы заплатить эту сумму.

Сообщается, что сам игрок хотел бы перейти в АПЛ или Серию А. У него на руках уже есть предложения от нескольких клубов.

В минувшем сезоне на счету Рафиньи 2 гола и 1 резолютивная передача в 22 матчах Ла Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Барселона Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...