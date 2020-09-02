Испания
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Сельта выкупит контракт Рафиньи у Барселоны
Сам игрок хочет в АПЛ
По информации Mundo Deportivo, "Сельта" готова выкупить арендованного у "Барселоны" полузащитника Рафинью. В контракте 27-летнего бразильца с каталонцами действует пункт об отступных в 16 млн евро, и "голубые" готовы заплатить эту сумму.
Сообщается, что сам игрок хотел бы перейти в АПЛ или Серию А. У него на руках уже есть предложения от нескольких клубов.
В минувшем сезоне на счету Рафиньи 2 гола и 1 резолютивная передача в 22 матчах Ла Лиги.
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