Сельта выкупит контракт Рафиньи у Барселоны

По информации Mundo Deportivo, "Сельта" готова выкупить арендованного у "Барселоны" полузащитника Рафинью. В контракте 27-летнего бразильца с каталонцами действует пункт об отступных в 16 млн евро, и "голубые" готовы заплатить эту сумму.

Сообщается, что сам игрок хотел бы перейти в АПЛ или Серию А. У него на руках уже есть предложения от нескольких клубов.

В минувшем сезоне на счету Рафиньи 2 гола и 1 резолютивная передача в 22 матчах Ла Лиги.