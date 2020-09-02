Месси не уверен, что сможет покинуть Барселону в это трансферное окно

Будущее нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в преддверии нового сезона остаётся туманным.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser, 33-летний футболист не уверен, что сможет покинуть команду в это трансферное окно. Каталонский клуб не отступает от своей позиции и намерен расстаться с аргентинцем только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет € 700 млн.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть "Барселону". В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается "Манчестер Сити".