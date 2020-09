"Было честью носить эту футболку". Ракитич попрощался с Барселоной

Спустя шесть лет Иван Ракитич покидает "Барселону". Хорватский полузащитник уже подписал контракт с "Севильей".

Сегодня Ракитич попрощался с каталонским клубом, сделав публикацию в социальных сетях.

"Я приехал в "Барселону" шесть лет назад. Сегодня я переворачиваю прекрасную страницу в своей карьере. Для меня было честью носить эту футболку. Хочу поблагодарить всех без исключения - семью, товарищей по команде, тренеров, персонал и болельщиков. Скоро увидимся", - написал Ракитич.

I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS