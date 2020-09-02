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"Было честью носить эту футболку". Ракитич попрощался с Барселоной
Хорват был важной частью команды
Спустя шесть лет Иван Ракитич покидает "Барселону". Хорватский полузащитник уже подписал контракт с "Севильей".
Сегодня Ракитич попрощался с каталонским клубом, сделав публикацию в социальных сетях.
"Я приехал в "Барселону" шесть лет назад. Сегодня я переворачиваю прекрасную страницу в своей карьере. Для меня было честью носить эту футболку. Хочу поблагодарить всех без исключения - семью, товарищей по команде, тренеров, персонал и болельщиков. Скоро увидимся", - написал Ракитич.
I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) September 2, 2020
Помимо этого, Иван также попрощался с игроками "Барселоны", посетив тренировочную базу клуба.
???? Best of luck, @ivanrakitic! pic.twitter.com/stk87STOY9— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2020
За "Барселону" Ракитич провел 310 матчей и был основным игроком на протяжении многих лет. Хорват помог завоевать команде 14 трофеев.