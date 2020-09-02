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"Было честью носить эту футболку". Ракитич попрощался с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Хорват был важной частью команды

"Было честью носить эту футболку". Ракитич попрощался с Барселоной
UA-Футбол
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Спустя шесть лет Иван Ракитич покидает "Барселону". Хорватский полузащитник уже подписал контракт с "Севильей".

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Сегодня Ракитич попрощался с каталонским клубом, сделав публикацию в социальных сетях.

"Я приехал в "Барселону" шесть лет назад. Сегодня я переворачиваю прекрасную страницу в своей карьере. Для меня было честью носить эту футболку. Хочу поблагодарить всех без исключения - семью, товарищей по команде, тренеров, персонал и болельщиков. Скоро увидимся", - написал Ракитич.

Помимо этого, Иван также попрощался с игроками "Барселоны", посетив тренировочную базу клуба.

За "Барселону" Ракитич провел 310 матчей и был основным игроком на протяжении многих лет. Хорват помог завоевать команде 14 трофеев.

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В статье: Барселона Иван Ракитич Севилья
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Комментарии (2)
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Планетянин (Земля)
02.09.2020 в 20:41
Давай, вали уже, прилипала. Помогал он блъ... Три года сидел на лавке, зряплату получал, по барам шастал да в рекламе снимался.. Никак выгнать не могли этот балласт.
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Vyacheslav Dadyka
02.09.2020 в 19:19
Хороший игрок вообще. Но уровень Барсы он уже не тянул...Хоть он и не увидит моих пожеланий. Но удачи в Севилье, легенда!
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