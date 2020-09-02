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Кроос: Месси в Реале? Для этого нужны яйца, лично я был бы не способен на такое

Испания
(1 голосов)

Можно спросить совет у Фигу

Кроос: Месси в Реале? Для этого нужны яйца, лично я был бы не способен на такое
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны".

"Месси - один из лучших игроков в истории. Если такого уровня футболист перестанет играть за вашего врага, то вы не сильно будете расстроенны.

У меня нет никакой информации о нем. Думаю, что он может перейти в "Ман Сити" к Гвардиоле. Месси в "Реале"? Говоря по-испански: для этого нужны яйца. Думаю, что лично я был бы не способен на такое", - цитирует немецкого футболиста AS.

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История знает нескольких игроков, которые на такой шаг пошли. Наиболее яркий пример - Луиш Фигу.

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В статье: Лионель Месси Тони Кроос Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
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Комментарии (2)
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Планетянин (Земля)
02.09.2020 в 20:49
Кроос спутал совесть с яйцами. Шесть лет пребывания в Реале дают о себе знать..
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ВітяДобрий ніч (Київ)
02.09.2020 в 20:35
Від ін'єкцій гормона росту яйця не ростуть уви
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