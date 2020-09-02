Кроос: Месси в Реале? Для этого нужны яйца, лично я был бы не способен на такое

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны".

"Месси - один из лучших игроков в истории. Если такого уровня футболист перестанет играть за вашего врага, то вы не сильно будете расстроенны.

У меня нет никакой информации о нем. Думаю, что он может перейти в "Ман Сити" к Гвардиоле. Месси в "Реале"? Говоря по-испански: для этого нужны яйца. Думаю, что лично я был бы не способен на такое", - цитирует немецкого футболиста AS.

История знает нескольких игроков, которые на такой шаг пошли. Наиболее яркий пример - Луиш Фигу.