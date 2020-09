Компромисс не был найден: Встреча Хорхе Месси и Бартомеу завершена

Продолжается сага об уходе Месси из "Барселоны". Ряд испанских СМИ сообщают, что завершилась встреча Хорхе Месси и Хосепа Бартомеу.

Исходя из первой информации, президент каталонцев продолжает стоять на своем - они не готовы отпускать Месси и будут требовать за его уход выплаты клаусулы. Напомним, что неустойка равна 700 миллионам.

Также было сказано, что Месси - ключевой футболист нового проекта Кумана. Голландский специалист принял клуб совсем недавно и уже затеял перестройку.

(????) The meeting between Jorge Messi and Bartomeu has ended. The President has told that he wants Messi to stay as he is a key figure in Koeman’s project. He will not negotiate for the player’s departure. Both sides will keep talking. @sergisoleMD #FCB ????❌????