Бэйл: Смена клуба? Реал принимает решение, год назад они передумали в последний момент

Гарет Бэйл наконец-то прокомментировал текущую ситуацию. Напомним, что у него конфликт с Зиданом и он стал очень редко выходить на поле.

"Я все еще хочу играть и у меня действующий контракт с "Реалом". Им нужно принять решение и я надеюсь, что в следующем сезоне это произойдет. Я хочу играть и как можно чаще, но клуб многое усложняет.

Мой уход из "Реала"? Клуб принимает решение. Я был готов уйти в прошлом году, мне нравился проект, но они передумали в последний момент. Все в руках "Реала", - заявил Гарет в интервью Sky Sports.