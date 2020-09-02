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Бэйл: Смена клуба? Реал принимает решение, год назад они передумали в последний момент
А сейчас мог играть в поднебесной
Гарет Бэйл наконец-то прокомментировал текущую ситуацию. Напомним, что у него конфликт с Зиданом и он стал очень редко выходить на поле.
"Я все еще хочу играть и у меня действующий контракт с "Реалом". Им нужно принять решение и я надеюсь, что в следующем сезоне это произойдет. Я хочу играть и как можно чаще, но клуб многое усложняет.
Мой уход из "Реала"? Клуб принимает решение. Я был готов уйти в прошлом году, мне нравился проект, но они передумали в последний момент. Все в руках "Реала", - заявил Гарет в интервью Sky Sports.
Ранее, легендарный игрок сборной Германии дал совет, в каком клубе Бэйлу стоит