Лео не останется: отец Месси жестко провел переговоры с Бартомеу

Сегодняшняя встреча представителей Лионеля Месси и "Барселоны" не приблизила стороны к разрешению сложившегося конфликта.

Аргентинское издание Tycsports пишет, что на переговорах от Лео присутствовали его отец Хорхе и брат Родриго. Клуб представляли президент Хосеп Бартомеу и член совета директоров Хавьер Бордас.

Сторона Месси вела себя очень жестко и не шла на уступки. В ходе беседы Хорхе Месси обронил фразу: "Мой сын здесь не останется".

Источник уверяет, что переговоры продолжатся в ближайшие дни. Сторонам предстоит согласовать оптимальные условия ухода Лионеля, поскольку "он больше не желает играть за "Барсу" и уже не изменит своего мнения".

Ранее испанская пресса писала, что боссы "Барселоны" настроены гнуть прежнюю линию и не снизят клаусулу, которая по действующему контракту составляет аж 700 млн евро.