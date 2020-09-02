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Лео не останется: отец Месси жестко провел переговоры с Бартомеу

Испания
(2 голосов)

Шестикратный обладатель Золотого мяча твердо намерен уйти

Лео не останется: отец Месси жестко провел переговоры с Бартомеу
Новина українською

Сегодняшняя встреча представителей Лионеля Месси и "Барселоны" не приблизила стороны к разрешению сложившегося конфликта.

Аргентинское издание Tycsports пишет, что на переговорах от Лео присутствовали его отец Хорхе и брат Родриго. Клуб представляли президент Хосеп Бартомеу и член совета директоров Хавьер Бордас.

Сторона Месси вела себя очень жестко и не шла на уступки. В ходе беседы Хорхе Месси обронил фразу: "Мой сын здесь не останется".

Источник уверяет, что переговоры продолжатся в ближайшие дни. Сторонам предстоит согласовать оптимальные условия ухода Лионеля, поскольку "он больше не желает играть за "Барсу" и уже не изменит своего мнения".

Ранее испанская пресса писала, что боссы "Барселоны" настроены гнуть прежнюю линию и не снизят клаусулу, которая по действующему контракту составляет аж 700 млн евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
TyC

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Комментарии (10)
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khatskevich_bog (Киев)
02.09.2020 в 23:52
Сделайте Месси играющим главнім тренером
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oda1979 (Запорожье)
02.09.2020 в 23:49
Жестко это простите как... жестко надувал щеки? Есть контракт.. все козыри у Бартоломея.
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Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 23:44
А за два тижні продовжить контракт. Приємного перегляду.
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 23:45
Дякуємо
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ВітяДобрий ніч (Конча-Заспа)
02.09.2020 в 23:44
"Сторона Мессі поводилася дуже жорстко" - цікаво а чим їм Бартомєй допік? невже на переговорах не можна поводитися гідно?
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 23:44
жорстко не суперечить гідно
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ВітяДобрий ніч (Конча-Заспа)
02.09.2020 в 23:51
Ну враховуючи те, що його батько гопарь, то "жорстко" означає "верещали, як свині"
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 23:43
Клаусулу уменьшить до 50-60 млн.
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ВітяДобрий ніч (Конча-Заспа)
02.09.2020 в 23:52
Мало... 100-150млн. норм
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khatskevich_bog (Киев)
02.09.2020 в 23:42
Считаю, что Месси все правильно делает. Куман все еще больше развалит
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