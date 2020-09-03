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Переход отменяется? Сегодня Месси определится со своим будущим
Громкое заявление
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может остаться на сезон-2020/21 в каталонском клубе – об этом сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало.
"Есть новый сценарий: большие шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. Сейчас он обдумывает эту возможность. Руководство просит его остаться, Лео скоро все решит. Посмотрим, чем это закончится".
Mañana define @leomessi. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve. Y comunicará. Veremos cómo termina.
По словам Аревало, 33-летний Месси определится с будущим сегодня, 3 сентября. Издание Football Espana отмечает, что Лионель останется в "Барселоне" с 90-процентной вероятностью. Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года.