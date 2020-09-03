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Переход отменяется? Сегодня Месси определится со своим будущим

Испания
(2 голосов)

Громкое заявление

Переход отменяется? Сегодня Месси определится со своим будущим
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может остаться на сезон-2020/21 в каталонском клубе – об этом сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало.

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"Есть новый сценарий: большие шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. Сейчас он обдумывает эту возможность. Руководство просит его остаться, Лео скоро все решит. Посмотрим, чем это закончится".

По словам Аревало, 33-летний Месси определится с будущим сегодня, 3 сентября. Издание Football Espana отмечает, что Лионель останется в "Барселоне" с 90-процентной вероятностью. Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (8)
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usovvictor (Kharkov)
03.09.2020 в 10:57
..ну так и думал, когда "крестился"...) Невозможно так уйти по прихоти, когда за тобою целый рынок индустрии кормится на тебе, да и сумма неподьемная, даже для мультимиллионера...
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.09.2020 в 10:39
От і показав свою гнилу сутність.Це крадій ЗМ просто хотів ще більшу ЗП
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.09.2020 в 10:35
Буду краток: за Меську шейхи и парижские и манчестерские платить не хотят. Ибо старый пешеход никлму не нужен. Барталомей отпускать без денег не хочет. И правильно делает. Меська очень скоро пойдет сдавать тест на корону:)))
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+2
0
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Инспектор ( )
03.09.2020 в 10:07
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0
-1
госпітальєр (львів)
03.09.2020 в 10:06
втратить рік,але бартомеу буде смоктати лапу,а не 700 млн євро
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0
-3
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knmua(Киев) (Киев)
03.09.2020 в 10:53
Для Мессі цей рік - лебедина пісня, то ж смоктати буде саме він. А от Бартомеу нічого не втратив, клаусула, то така собі страховка щоб футболісти знали що є контракт і його треба виконувати! Якщо Мессі хотів піти з Барси, то треба було робити це цивілізовано, а воно корону на себе начепило і думало що може робити що йому заманеться
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0
0
Po4eson (Одесса)
03.09.2020 в 10:04
Эпопея с Месси ближется к завершению? Попкорн уже заканчивается.
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+2
-2
alex.belogubko (одесса)
03.09.2020 в 09:56
играть не будет в полную силу а бабки получать будет ещё больше если останеться в Барсе
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+1
-3


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