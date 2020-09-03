Переход отменяется? Сегодня Месси определится со своим будущим

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может остаться на сезон-2020/21 в каталонском клубе – об этом сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Мартин Аревало.

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"Есть новый сценарий: большие шансы, что лучший игрок мира останется в клубе до 2021 года и выполнит обязательства по контракту. Сейчас он обдумывает эту возможность. Руководство просит его остаться, Лео скоро все решит. Посмотрим, чем это закончится".

По словам Аревало, 33-летний Месси определится с будущим сегодня, 3 сентября. Издание Football Espana отмечает, что Лионель останется в "Барселоне" с 90-процентной вероятностью. Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2021 года.