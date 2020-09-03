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"Уход Месси даст шанс другим футболистам стать звездами". Модрич и Рамос – о ситуации вокруг Лионеля

Испания
(1 голосов)

"Меренги" подтянулись

"Уход Месси даст шанс другим футболистам стать звездами". Модрич и Рамос – о ситуации вокруг Лионеля
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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал потенциальный трансфер Лионеля Месси в другой клуб. Также по поводу ситуации высказался капитан "сливочных" Серхио Рамос. Цитирует представителей "королевского клуба" AFP и AS.

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"Его трансфер станет огромной потерей для "Барселоны". Такой же, как было для "Реала" с Роналду. Также речь идет о престиже Ла Лиги. Тем не менее, нужно двигаться вперед и понимать, что такое событие даст шанс другим футболистам стать звездами. Для "Реала" жизнь продолжилась и без Роналду, то же самое будет и с "Барселоной", – констатировал хорват.

"Месси заслужил право самостоятельно принимать решение о своем будущем. Мы бы хотели, чтобы Лео остался – ради Примеры, "Барселоны" и всех нас, ведь это логично, хотеть лучшего", – коротко подытожил Рамос.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Лука Модрич Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.09.2020 в 13:10
Вчіться шановні як потрібно відноситись до суперників, навіть якщо вони закляті. Багатьом з цієї гілки не вистачає не те що поваги до опонента, а елементарної вихованості, .. Замість того, щоб вести нормальний діалог, слухати конструктивну критику, часто виходить один срач,а не дискусія. Одні образи! Це як же низько потрібно опуститися, щоб ображати футболіста через його вроджені вади чи проблеми... Пора подорослішати вже!!! Поважайте одне одного. Це стосується всіх, не залежно за який клуб вболіваєш!
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simply_the_best (Львов)
03.09.2020 в 12:37
Жизнь то продолжилась без Роналду, только безтрофейная жизнь( это была ошибка отпустить такую звезду
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