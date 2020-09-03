"Уход Месси даст шанс другим футболистам стать звездами". Модрич и Рамос – о ситуации вокруг Лионеля

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал потенциальный трансфер Лионеля Месси в другой клуб. Также по поводу ситуации высказался капитан "сливочных" Серхио Рамос. Цитирует представителей "королевского клуба" AFP и AS.

"Его трансфер станет огромной потерей для "Барселоны". Такой же, как было для "Реала" с Роналду. Также речь идет о престиже Ла Лиги. Тем не менее, нужно двигаться вперед и понимать, что такое событие даст шанс другим футболистам стать звездами. Для "Реала" жизнь продолжилась и без Роналду, то же самое будет и с "Барселоной", – констатировал хорват.