В услугах Бэйла заинтересованы клубы АПЛ – валлиец прокомментировал потенциальный переезд

Нападающий "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал предметный интерес нескольких представителей АПЛ. Цитирует валлийца издание Sky Sports.

"Если у меня возникнут варианты с переездом в АПЛ, то я обязательно рассмотрю их. Мне 31 год, но я чувствую, что все еще пребываю в отличной форме, и чувствую, что могу многое дать футболу. Увидим, что произойдет. Как я уже отмечал, все в руках "Реала", а мадридцы только усложняют ситуацию".