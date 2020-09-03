Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В услугах Бэйла заинтересованы клубы АПЛ – валлиец прокомментировал потенциальный переезд
Гарет продолжает комментировать свое будущее
Нападающий "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал предметный интерес нескольких представителей АПЛ. Цитирует валлийца издание Sky Sports.
"Если у меня возникнут варианты с переездом в АПЛ, то я обязательно рассмотрю их. Мне 31 год, но я чувствую, что все еще пребываю в отличной форме, и чувствую, что могу многое дать футболу. Увидим, что произойдет. Как я уже отмечал, все в руках "Реала", а мадридцы только усложняют ситуацию".
Напомним, Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" 7 лет назад. Форвард конфликтует с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.