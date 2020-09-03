  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В услугах Бэйла заинтересованы клубы АПЛ – валлиец прокомментировал потенциальный переезд
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В услугах Бэйла заинтересованы клубы АПЛ – валлиец прокомментировал потенциальный переезд

Испания
(2 голосов)

Гарет продолжает комментировать свое будущее

В услугах Бэйла заинтересованы клубы АПЛ – валлиец прокомментировал потенциальный переезд
Новина українською

Нападающий "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал предметный интерес нескольких представителей АПЛ. Цитирует валлийца издание Sky Sports.

Читайте такжеГиггз: Я не разговаривал с Зиданом о Бэйле, английский Зинедина не слишком хорош

"Если у меня возникнут варианты с переездом в АПЛ, то я обязательно рассмотрю их. Мне 31 год, но я чувствую, что все еще пребываю в отличной форме, и чувствую, что могу многое дать футболу. Увидим, что произойдет. Как я уже отмечал, все в руках "Реала", а мадридцы только усложняют ситуацию".

Напомним, Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" 7 лет назад. Форвард конфликтует с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Чемпионат Англии Реал (Мадрид) АПЛ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...