Ракитич: Когда Севилья выиграла ЛЕ, то я прыгнул в бассейн – праздновал как настоящий нервионец

Новичок "Севильи" Иван Ракитич в преддверии сезона-2020/21 прокомментировал для болельщиков свой переход из "Барселоны". Цитирует хорвата официальный сайт неорвионцев.

"Я очень рад вернуться домой и очень взволнован. Я присоединяюсь к настоящему чемпиону. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Когда "Севилья" выиграла Лигу Европы, то я прыгнул в бассейн, праздновал как настоящий неорвионец. Пришлось это сделать, ведь я очень переживал за команду, весь вспотел".