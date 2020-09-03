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Ракитич: Когда Севилья выиграла ЛЕ, то я прыгнул в бассейн – праздновал как настоящий нервионец

Испания
(1 голосов)

Иван взволнован

Ракитич: Когда Севилья выиграла ЛЕ, то я прыгнул в бассейн – праздновал как настоящий нервионец
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Новичок "Севильи" Иван Ракитич в преддверии сезона-2020/21 прокомментировал для болельщиков свой переход из "Барселоны". Цитирует хорвата официальный сайт неорвионцев.

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"Я очень рад вернуться домой и очень взволнован. Я присоединяюсь к настоящему чемпиону. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Когда "Севилья" выиграла Лигу Европы, то я прыгнул в бассейн, праздновал как настоящий неорвионец. Пришлось это сделать, ведь я очень переживал за команду, весь вспотел".

"Мы хотим сделать следующий шаг как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов, без давления, но с пониманием задачи. Я вернулся, чтобы творить историю вместе с клубом".

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В статье: Иван Ракитич Севилья Севилья (Испания)
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Источник:
Sevilla

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