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Ракитич: Когда Севилья выиграла ЛЕ, то я прыгнул в бассейн – праздновал как настоящий нервионец
Иван взволнован
Новичок "Севильи" Иван Ракитич в преддверии сезона-2020/21 прокомментировал для болельщиков свой переход из "Барселоны". Цитирует хорвата официальный сайт неорвионцев.
"Я очень рад вернуться домой и очень взволнован. Я присоединяюсь к настоящему чемпиону. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Когда "Севилья" выиграла Лигу Европы, то я прыгнул в бассейн, праздновал как настоящий неорвионец. Пришлось это сделать, ведь я очень переживал за команду, весь вспотел".
"Мы хотим сделать следующий шаг как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов, без давления, но с пониманием задачи. Я вернулся, чтобы творить историю вместе с клубом".