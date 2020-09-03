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Хорхе Месси заявил, что Лео может остаться в Барселоне ещё на один сезон

Испания
(4 голосов)

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Хорхе Месси заявил, что Лео может остаться в Барселоне ещё на один сезон
Новина українською

Хорхе Месси, отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, высказался о будущем своего сына.

Как сообщает Deportes Cuatro в "Твиттере", отец аргентинского футболиста подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором он останется в каталонской команде ещё на один сезон. Также Месси-старший сказал, что встреча с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу прошла "очень хорошо".

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть "Барселону". В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
03.09.2020 в 16:12
Вот это ссыкло. Сам закатил истерику, сам дал заднею
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MES QUE UN CLUB
03.09.2020 в 16:07
А почему очень хорошо в кавычках? Короче всё идёт к тому, что и сразу понятно было, повы@@@@@ются и всё останется по прежнему. Хотя репутация на какое-то время пошатнулась. Ну и в конце концов хотелось бы уже послушать не только папу, но и самого сына.
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