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Вейналдум: Мне нечего сказать о Барселоне, это слухи
Но ведь дыма без огня не бывает
Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум прокомментировал последние слухи, которые связывают его с "Барселоной".
"Барселона"? Это слухи, на данный момент мне нечего сказать. Могу ли я быть частью каталонского клуба? Я думал, вы спросите что-то про сборную Голландии. На такой вопрос я бы ответил.
Куман? Нам жаль, что он покинул Голландию, но мы рады, что он следовал за своей мечтой. Нам будет его не хватать, но всегда нужно двигаться дальше", - заявил игрок "Ливерпуля".
Ранее была информация, что Клопп уже определился с