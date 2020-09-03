  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вейналдум: Мне нечего сказать о Барселоне, это слухи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вейналдум: Мне нечего сказать о Барселоне, это слухи

Испания
(1 голосов)

Но ведь дыма без огня не бывает

Вейналдум: Мне нечего сказать о Барселоне, это слухи
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум прокомментировал последние слухи, которые связывают его с "Барселоной".

Читайте такжеБарселона согласовала контракт с Вейналдумом – Ливерпуль получит за игрока смешные деньги

"Барселона"? Это слухи, на данный момент мне нечего сказать. Могу ли я быть частью каталонского клуба? Я думал, вы спросите что-то про сборную Голландии. На такой вопрос я бы ответил.

Куман? Нам жаль, что он покинул Голландию, но мы рады, что он следовал за своей мечтой. Нам будет его не хватать, но всегда нужно двигаться дальше", - заявил игрок "Ливерпуля".

Ранее была информация, что Клопп уже определился с альтернативой для Вейналдума.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...