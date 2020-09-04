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AS: Полиция подозревает руководство Барселоны во главе с Бартомеу в отмывании денег

Испания
(2 голосов)

Лапорта подделывал отчеты, Росель отсидел за Неймара – это "семейное"

AS: Полиция подозревает руководство Барселоны во главе с Бартомеу в отмывании денег
Новина українською

Руководство "Барселоны" во главе с президентом Хосепом Марией Бартомеу подозревается в коррупции. По информации AS, каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой "Барселона" платила за работу в социальных сетях для улучшения имиджа президента и дискредитации Лионеля Месси и Жерара Пике.

Сильные подозрения у полиции вызвала выплаченная надбавка в размере около 600%. Апрельский аудит от компании PWC также продемонстрировал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена неправильно. Компания получила от "Барселоны" почти миллион евро (980 тысяч), а другие компании берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.

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Напомним, в сезоне-2019/20 "Барселона" не выиграла ни одного титула. Вишенкой на торте для фанатов клуба стало поражение от "Баварии" в ¼ Лиге чемпионов со счетом 2:8.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (17)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 13:50
Какое ж это "семейное"? Это уже "племенное"...
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0
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 13:43
Кто-кто дискредитировал Жерара Пике?? Вы х..йню тут не пишите. Бочку катили только на Месси.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 13:22
монреальський олень на пару з блохастим знову про Переса...клоуни... зате весело....А Барса знову зганьбилася...фу...
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+3
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.09.2020 в 13:01
Цікаво, що ще має статись, щоб Бартамеу пішов з посади? Добровільно він не піде, це вже факт... Позачергове зібрання акціонерів і вибори нового Президента? І Піке відразу обрати, він давно вже мріє Двох зайців відразу застрелить ...
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 12:55
Мне понравилась очередная истерика дурачка из Кировограда. Продолжай веселить всех, пустоголовый.. Ты забавный...
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0
-6
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 13:00
а олень рефлексує вчергове каталонці обісралися (там корупція фонтанує але дуріан носитиметься з РУКОЮ ПЕРЕСА)
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+5
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 12:54
И вот только что, согласно источнику "La Vanguardia" , Лео Месси сообщил руководству клуба, что он готов остаться ещё на год в ФК Барселона, если клуб оставит и Луиса Суареса. Ждём официального подтверждения информации.
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0
-6
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 13:06
чекай офіційного підтвердження свого діагнозу, дуріане а то таку ахінею на здорову голову натягти неможливо 8:2 - доречі ще не проковтнув а вже бачу так понесло...
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+5
-2
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 13:30
Что ждем? Что Карлито посадили на горшок?
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 12:39
И снова ресурс уа-футбол подаёт выгодную себе отсебятину. На самом деле, подозреваемый только Бартомеу, а не все руководство клуба. Я уже сказал четыре дня назад, что начиная с 2017 года Бартомеу обманывал всех, в том числе и совет директоров, в том числе и Месси, что касалось возможного возвращения Неймара в Барсу. И сам факт, что Бартомеу так вцепился в Месси и не отпускает его, говорит за это. Ведь таким образом Бартомеу надеется, что прикрывшись Месси, который возможно останется в Барсе, он отодвинет на неопределенный срок уголовные дела против себя. А в идеале, надеется, что все сгладится и забудется. И, учитывая тот факт, что Барселона в сотни раз популярнее на ресурсе уа-футбол, чем Реал Мадрид, само собой разумеется, что новостей о Барселоне в десятки раз больше. Поэтому, в контексте не очень хороших дел для Бартомеу, скажу и про Флорентино Переса. Если президент Барселоны крутит - мутит только в рамках клуба, то президент Реала уже давно проворовался в масштабах всей Испании. И только близкие и дружественные отношения с Мартой Силвой, ген прокурором Испании, не позволяют упрятать в тюрьму этого дельца. Но и на ниве футбола Перес занимается махинациями на миллионы. Например, сегодня вышла информация, что поданным бельгийских СМИ, Перес при покупке Азара, спрятал 60 млн. евро. Фактически он купил Азара не за 100, а за 160 млн. евро. Для тех, кто хочет прочитать это, ищите статью под заголовком: "El Real Madrid pago 160 millones por Hazard y no 100, segun medios belgas".
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+1
-6
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 12:51
дуріане де твоя відрижка такі перли про "ненаглядную" Барселону й без тебе розслідують... Шепетівка здригнулася а реанімація поспішає до психлікарні адже у шепетівського оленя пукан розірвало від такого РЕЗОНАНСУ
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+5
-3
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 13:28
Там спрятано не 60 млн, а по меньшей мере 6-9 млрд
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+2
-1
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 12:25
Дариан Кларк из Монреаля- Ваш коммент, плиз
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+7
0
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 12:27
Мне кажется Алень с Бармалеем в одной упряжке
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+6
-1
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 13:20
+3
-1
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Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 12:12
Марта Силва хорошо отрабатывает денежки уголовника переса
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+2
-8
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 12:55
блохастий вали з РУКОЮ ПЕРЕСА до такого ж збоченця - дуріана шепетівського ідеальна парочка збочених "інтелектуалів"
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+4
-2


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