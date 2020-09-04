AS: Полиция подозревает руководство Барселоны во главе с Бартомеу в отмывании денег

Руководство "Барселоны" во главе с президентом Хосепом Марией Бартомеу подозревается в коррупции. По информации AS, каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой "Барселона" платила за работу в социальных сетях для улучшения имиджа президента и дискредитации Лионеля Месси и Жерара Пике.

Сильные подозрения у полиции вызвала выплаченная надбавка в размере около 600%. Апрельский аудит от компании PWC также продемонстрировал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена неправильно. Компания получила от "Барселоны" почти миллион евро (980 тысяч), а другие компании берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.

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Напомним, в сезоне-2019/20 "Барселона" не выиграла ни одного титула. Вишенкой на торте для фанатов клуба стало поражение от "Баварии" в ¼ Лиге чемпионов со счетом 2:8.