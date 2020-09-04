СМИ: Месси планирует остаться в Барселоне еще на сезон – текст заявления уже записан

Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:01
Мне, как и многим симпатизирующим ФК Барселоне, не нравилась позиция Бартомеу удержать Месси любой ценой. Этот великий футболист достаточно сделал для клуба, чтобы не быть рабом клуба. Если бы Лео ушёл, у клуба был бы полный "карт бланш" провести глобальную реконструкцию клуба. В том числе и за деньги, полученные за Месси. Сейчас же, реконструкция клуба с введением в состав молодых игроков возможна лишь частично. Другими словами говоря, если Месси еще год в Барсе, летом 2021 года ФК Барселона будет обновлена на 60-70 процентов. Теперь вопрос о деньгах. Как писала английская Миррор, МС давали Барсе 280 млн. евро за Месси. Это достаточно хорошие деньги, чтобы начать строить новый проект. В конце сезона 2020-2021 этих денег не будет. Проиграет ли Барса от этого? Нет. И вот почему. Если будет известно точно, что Месси в конце следующего сезона уходит, естественно, на Камп Ноу будут устроены грандиозные мероприятия, чтобы достойно и с почестями провести свою Легенду. Как вы думаете, учитывая тот резонанс, который возник сейчас вокруг лучшего футболиста мира, будет ли интересно всему футбольному миру на Планете Земля посмотреть проводы Месси на Камп Ноу? Естественно, да! И сколько ФК Барселона срубит за продажу прав на трансляцию этого мероприятия? Не менее 500 млн. евро. Если не больше. Вот и считайте...А теперь о рекордах, которые Лео Месси предстоит побить и превзойти. Хави сыграл за Барсу 767 игр, у Месси сейчас 731 игра. 36 игр до отметки Хави. Не будет травм, однозначно опередит Хави. Как я считал ранее, до рекорда Пеле по голам за один клуб Месси оставалось забить 9 мячей, но исп. источники пишут, что 12. У Пеле 643, у Месси - 631. Рекорд количества сезонов в первой команде Барселоны. Рексач и Хави - 17, у Месси пока - 16. Может повторить. Ну и по количеству трофеев в одном клубе, рекорд пока у Райана Гиггса - 36, у Месси - 34.
Инспектор ( )
04.09.2020 в 15:19
Ты все о каких то рекордах. На что люди размениваютя....
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:26
А ты всё о каких-то разменах... Никому не понятных... А рекорды в футболе, да и в спорте в целом, как раз для того, чтобы ими гордиться и помнить тех, кто их установил.
oohhmee (Гамильтон)
04.09.2020 в 15:29
а почему ты думаешь что весь футбольный мир крутиться вокруг барселоны и реала?хотя смотря как на этом сайте штучно разводиться срачь самой редакцией то можно реально об этом подумать,хотя на самом деле это далеко не так
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 15:48
За срач разводимый редакцией респект!
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:52
Весь футбольный мир крутится вокруг лучших команд и вокруг лучших игроков. Ну в самом деле, кому интересен чемпион Албании или Финляндии, правда? Поэтому, всё закономерно, ФК Барселону всегда будут любить и смотреть игры этой великой команды. Кстати, я никогда не говорил, что футбольный мир крутится вокруг Реала.
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 16:01
"Великая Барселона"))). Смешно. До 91года ни одного КЕЧа. Десятилетние просветление эпохи Рейкарда- Пепа - Энрике не даёт повода называться великой, что и доказало четыре последних позорных вылета из ЛЧ. Барса - испанский гранд, но до величия той же Баварии, которая великая на протяжении многих лет, не говоря уже о Королевском Клубе, ей очень далеко, особенно в связи с последними результатами
Trztrqtr (Украина)
04.09.2020 в 16:06
500 млн? А почему не миллиард? Или 3? :) Серьезно, откуда эта цифра?