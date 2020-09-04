СМИ: Месси планирует остаться в Барселоне еще на сезон – текст заявления уже записан

Мне, как и многим симпатизирующим ФК Барселоне, не нравилась позиция Бартомеу удержать Месси любой ценой. Этот великий футболист достаточно сделал для клуба, чтобы не быть рабом клуба. Если бы Лео ушёл, у клуба был бы полный "карт бланш" провести глобальную реконструкцию клуба. В том числе и за деньги, полученные за Месси. Сейчас же, реконструкция клуба с введением в состав молодых игроков возможна лишь частично. Другими словами говоря, если Месси еще год в Барсе, летом 2021 года ФК Барселона будет обновлена на 60-70 процентов. Теперь вопрос о деньгах. Как писала английская Миррор, МС давали Барсе 280 млн. евро за Месси. Это достаточно хорошие деньги, чтобы начать строить новый проект. В конце сезона 2020-2021 этих денег не будет. Проиграет ли Барса от этого? Нет. И вот почему. Если будет известно точно, что Месси в конце следующего сезона уходит, естественно, на Камп Ноу будут устроены грандиозные мероприятия, чтобы достойно и с почестями провести свою Легенду. Как вы думаете, учитывая тот резонанс, который возник сейчас вокруг лучшего футболиста мира, будет ли интересно всему футбольному миру на Планете Земля посмотреть проводы Месси на Камп Ноу? Естественно, да! И сколько ФК Барселона срубит за продажу прав на трансляцию этого мероприятия? Не менее 500 млн. евро. Если не больше. Вот и считайте...А теперь о рекордах, которые Лео Месси предстоит побить и превзойти. Хави сыграл за Барсу 767 игр, у Месси сейчас 731 игра. 36 игр до отметки Хави. Не будет травм, однозначно опередит Хави. Как я считал ранее, до рекорда Пеле по голам за один клуб Месси оставалось забить 9 мячей, но исп. источники пишут, что 12. У Пеле 643, у Месси - 631. Рекорд количества сезонов в первой команде Барселоны. Рексач и Хави - 17, у Месси пока - 16. Может повторить. Ну и по количеству трофеев в одном клубе, рекорд пока у Райана Гиггса - 36, у Месси - 34.