  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Месси планирует остаться в Барселоне еще на сезон – текст заявления уже записан
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Месси планирует остаться в Барселоне еще на сезон – текст заявления уже записан

Испания
(4 голосов)

Сага близка к завершению

СМИ: Месси планирует остаться в Барселоне еще на сезон – текст заявления уже записан
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не покинет испанский гранд – об этом сообщает Marca. По информации источника, Лео планирует остаться в клубе еще на один год. Ранее эти данные подтверждал и отец исполнителя. Основная причина – непреклонная позиция "Барселоны" касательно продажи футболиста.

Читайте такжеБрайтвайт: Я не ходил к руководству Барселоны и не просил 10-й номер Месси

Месси не хочет обращаться в суд для расторжения контракта. Также источник отмечает, что 33-летний Лионель не желает покидать Каталонию с конфликтом и следовать примеру Неймара.

Как сообщает Sphera Sports, аргентинец уже записал заявление о том, что продолжит выступать за каталонский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (34)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
04.09.2020 в 16:27
Это понятно было с самого начала, что всё так и закончится. Вот только хорошо это, или нет? Наверное всё таки хорошо, как-то неправильно было бы уйти с помощью судов. Уверен, что Месси не тот человек, который будет просто отбывать номер, а порадует нас ещё немного. Точнее вся Барса порадует нас , хотя как-то не очень верится после такого «супер» сезона.
Ответить
+1
-2
prockop4uck (Киев)
04.09.2020 в 16:41
Тоже надеюсь, что ещё порадует. Мне кажется 8-2 далеко не предел такого талантливого футболиста
Ответить
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.09.2020 в 16:49
А чому ти впевнений, що суд задовільнив би його відхід? Тут скоріше навпаки
Ответить
0
-1
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 16:13
Учитывая то обстоятельство, шо Месси судя по всему таки вынужден будет остаться в Барсе ещё на год, думаю шо ему этот год надо провести с максимальной пользой для себя и для клуба. А это: побить ещё больше рекордов и завоевать ещё больше титулов и наград. И ГЛАВНОЕ! Продолжать играть так же красиво и гениально, как он играл все прошедшие годы. А то даже и лучше, несмотря ни на шо. На радость нам и на досаду его личным злопыхателям. Да будет так! Ибо так велел Кетцалькоатль Кукулькан!
Ответить
+1
-4
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 16:18
Дрочиус, шо ты куришь? У тебя Беломорины ещё из совдеповских времён остались? Ты их нежно хранил в сундучке?)))
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 16:21
+2
-2
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 16:30
п н х
+1
-3
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 16:27
п н х
Ответить
+1
-3
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
04.09.2020 в 15:29
ггг) В коментарях досі є люди, які думають, що "Барселона" витрачає на Мессі більше грошей, ніж він для неї генерує, і що для "Барселони" його продаж буде вигідний. І досі є люди, які думають, що Бартомеу - це типу власник команди, який зі своєї кишені утримує клуб. Хоча він - проста виборна особа, яка зникне після наступних виборів.
Ответить
+5
0
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 15:57
Вот этим то и объясняется неуступчивая позиция жидобоссов в отношении желания Месси уйти из Барсы. Просто многие люди, не зная финансовой кухни Барсы, думают иначе. На человека жидам наплевать, деньги на первом месте. Голый расчёт, ничего более.
Ответить
+1
-4
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
04.09.2020 в 15:24
Кто бы сомневался...
Ответить
+3
-3
ЖИТОМИР (Житомир)
04.09.2020 в 15:24
вечно какие-то терки у Месси, то в Барсе, то в сборной...
Ответить
+4
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2020 в 15:44
Ты что? Тсс-сс! Низзя такое писать! Стадо тебя забодает!)))
Ответить
+4
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:01
Мне, как и многим симпатизирующим ФК Барселоне, не нравилась позиция Бартомеу удержать Месси любой ценой. Этот великий футболист достаточно сделал для клуба, чтобы не быть рабом клуба. Если бы Лео ушёл, у клуба был бы полный "карт бланш" провести глобальную реконструкцию клуба. В том числе и за деньги, полученные за Месси. Сейчас же, реконструкция клуба с введением в состав молодых игроков возможна лишь частично. Другими словами говоря, если Месси еще год в Барсе, летом 2021 года ФК Барселона будет обновлена на 60-70 процентов. Теперь вопрос о деньгах. Как писала английская Миррор, МС давали Барсе 280 млн. евро за Месси. Это достаточно хорошие деньги, чтобы начать строить новый проект. В конце сезона 2020-2021 этих денег не будет. Проиграет ли Барса от этого? Нет. И вот почему. Если будет известно точно, что Месси в конце следующего сезона уходит, естественно, на Камп Ноу будут устроены грандиозные мероприятия, чтобы достойно и с почестями провести свою Легенду. Как вы думаете, учитывая тот резонанс, который возник сейчас вокруг лучшего футболиста мира, будет ли интересно всему футбольному миру на Планете Земля посмотреть проводы Месси на Камп Ноу? Естественно, да! И сколько ФК Барселона срубит за продажу прав на трансляцию этого мероприятия? Не менее 500 млн. евро. Если не больше. Вот и считайте...А теперь о рекордах, которые Лео Месси предстоит побить и превзойти. Хави сыграл за Барсу 767 игр, у Месси сейчас 731 игра. 36 игр до отметки Хави. Не будет травм, однозначно опередит Хави. Как я считал ранее, до рекорда Пеле по голам за один клуб Месси оставалось забить 9 мячей, но исп. источники пишут, что 12. У Пеле 643, у Месси - 631. Рекорд количества сезонов в первой команде Барселоны. Рексач и Хави - 17, у Месси пока - 16. Может повторить. Ну и по количеству трофеев в одном клубе, рекорд пока у Райана Гиггса - 36, у Месси - 34.
Ответить
+4
-9
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 15:19
Ты все о каких то рекордах. На что люди размениваютя....
Ответить
+7
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:26
А ты всё о каких-то разменах... Никому не понятных... А рекорды в футболе, да и в спорте в целом, как раз для того, чтобы ими гордиться и помнить тех, кто их установил.
+3
-5
oohhmee (Гамильтон)
04.09.2020 в 15:29
а почему ты думаешь что весь футбольный мир крутиться вокруг барселоны и реала?хотя смотря как на этом сайте штучно разводиться срачь самой редакцией то можно реально об этом подумать,хотя на самом деле это далеко не так
Ответить
+3
-1
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 15:48
За срач разводимый редакцией респект!
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2020 в 15:52
Весь футбольный мир крутится вокруг лучших команд и вокруг лучших игроков. Ну в самом деле, кому интересен чемпион Албании или Финляндии, правда? Поэтому, всё закономерно, ФК Барселону всегда будут любить и смотреть игры этой великой команды. Кстати, я никогда не говорил, что футбольный мир крутится вокруг Реала.
+1
-5
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 16:01
"Великая Барселона"))). Смешно. До 91года ни одного КЕЧа. Десятилетние просветление эпохи Рейкарда- Пепа - Энрике не даёт повода называться великой, что и доказало четыре последних позорных вылета из ЛЧ. Барса - испанский гранд, но до величия той же Баварии, которая великая на протяжении многих лет, не говоря уже о Королевском Клубе, ей очень далеко, особенно в связи с последними результатами
+3
-3
Trztrqtr (Украина)
04.09.2020 в 16:06
500 млн? А почему не миллиард? Или 3? :) Серьезно, откуда эта цифра?
Ответить
+4
-1
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 14:53
Так за год Барса потеряет 100 млн зарплаты Карлито + 150-200 млн за возможный трансфер. Итого 250-300 млн. Тоже неплохо подумал Карлито, пишучи заяву о любви к клубу еще на год.
Ответить
+2
-4
oda1979 (Запорожье)
04.09.2020 в 15:12
Все с точности до наоборот. Зарплатня у Меськи в Баосе лямов 30-35, остальное спонсорские деньги. В итоге, да, 100 лямов, но это Бартооммея не интересует. Он свои потраченные Меське на зарплату отобьет продажей футболок и еще наварит сверху. Это раз И два, никто за Меську даже 100 лямов не давал.. Шейхи прекрасно понимают, что через год Меська уже будет товаром второго сорта. Сам посчитай: 100 лямов трансфер и 30 лямов заплата. Чертовски не выгодно. Поэтому нахаляву Меську готовы были взять. при всех других раскладах этот трансфер не выгодный и убыточный.
Ответить
+2
-5
avatar
Инспектор ( )
04.09.2020 в 15:21
Ода, ты ошибаешься. Зарплата Меси грязными как раз 100 млн, чистыми примерно 50
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2020 в 14:36
Уйдёт по истечении контракта. Безплатно. Куда пожелает(где потянут зарплату).
Ответить
+5
0
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 14:25
Бабло побеждает зло
Ответить
+5
-5
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 14:19
Месси не планирует, он вынужден остаться в Барсе помимо своей воли, как раб. Позор руководству Барселоны. Тьфу..
Ответить
+9
-5
avatar
Spokoyno (Киев)
04.09.2020 в 14:43
Не раб... Контракт сам підписав. Просто усвідомивши з ким доводиться "співпрацювати" треба було своєчасно Заяву на відхід подати. А роздуми, як це сприймуть в команді... Так погано, але хто ж змушував босів Барси доводити до такого стану!?
Ответить
+2
-1
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 15:36
В контракте была прописана вольная для Месси в конце сезона. Сезон закончился. Месси подал заявление. Ему запретили. Какие вопросы? Просто Месси, как Человек, не захотел судиться со своим родным для него клубом. Жадность и подлость барселонских жидов - вот и вся причина не ухода Месси. Всё просто. Так шо Раб. Очень богатый Раб...
+2
-3
Konomist@mail.ru (Запорожье)
04.09.2020 в 14:09
Ну и идиоты руководство Барсы, могли бы получить за него млн 150 сейчас, а через год уйдёт бесплатно, в этом плане Реал поступил мудрее с трансфером Роналду, тихонечко срубили 100 млн и не было никакой эпопеи
Ответить
+10
-3
oda1979 (Запорожье)
04.09.2020 в 15:13
а кто давал 150????????
Ответить
+1
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
04.09.2020 в 15:25
Руководство Барсы идиоты, а ты умник ))
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 14:07
олень підсуєтився?
Ответить
+6
-4
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 14:26
БармАлень
Ответить
+4
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...