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Борнмут отклонил предложение Астон Виллы по Уилсону

Испания
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Но заплатит ли Астон Вилла больше?

Борнмут отклонил предложение Астон Виллы по Уилсону
Новина українською

"Борнмут" отклонил предложение "Астон Виллы" по нападающему Каллуму Уилсону, сообщает The Guardian.

По информации источника, "львы" предложили за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получили отказ. Сообщается, что "Борнмут" хочет получить за форварда 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за "Борнмут" 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересован "Ньюкасл".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Борнмут (Англия) Каллум Уилсон Астон Вилла
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