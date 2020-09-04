Борнмут отклонил предложение Астон Виллы по Уилсону

"Борнмут" отклонил предложение "Астон Виллы" по нападающему Каллуму Уилсону, сообщает The Guardian.

По информации источника, "львы" предложили за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получили отказ. Сообщается, что "Борнмут" хочет получить за форварда 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Уилсон провел за "Борнмут" 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересован "Ньюкасл".