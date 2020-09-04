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Борнмут отклонил предложение Астон Виллы по Уилсону
Но заплатит ли Астон Вилла больше?
"Борнмут" отклонил предложение "Астон Виллы" по нападающему Каллуму Уилсону, сообщает The Guardian.
По информации источника, "львы" предложили за 28-летнего англичанина 15 миллионов фунтов, однако получили отказ. Сообщается, что "Борнмут" хочет получить за форварда 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2019/20 Уилсон провел за "Борнмут" 39 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересован "Ньюкасл".