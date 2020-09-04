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В Барселоне уверены, что Месси останется. Клуб не намерен обсуждать другие варианты

Испания
(1 голосов)

Каталонский клуб занял твердую позицию

В Барселоне уверены, что Месси останется. Клуб не намерен обсуждать другие варианты
Новина українською

В руководстве "Барселоны" уверены, что нападающий Лионель Месси останется в команде.

По информации журналиста The Guardian Фабрицио Романо, каталонский клуб не намерен обсуждать уход аргентинца и не отпустит его ни бесплатно, ни за сумму, которая была бы меньше, чем 700 млн евро.

Ранее сообщалось, Месси планирует остаться в "Барселоне" еще на один сезон - текст заявления уже записан. Такое решение футболист принял из-за отказа клуба обсуждать вариант расторжения с ним контракта.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 16:48
Не поклонник Карлито, но клуб просто издевается над Месси. Козе ведь ясно что 700 млн никто не даст. Та подпись поставила Месси на колени
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