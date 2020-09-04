В Барселоне уверены, что Месси останется. Клуб не намерен обсуждать другие варианты

В руководстве "Барселоны" уверены, что нападающий Лионель Месси останется в команде.

По информации журналиста The Guardian Фабрицио Романо, каталонский клуб не намерен обсуждать уход аргентинца и не отпустит его ни бесплатно, ни за сумму, которая была бы меньше, чем 700 млн евро.