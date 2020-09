Отец Месси направил письмо президенту Ла Лиги, отрицая наличие клаусулы в 700 миллионов

Продолжаем держать вас в курсе событий вокруг Лионеля Месси, который несколько недель назад заявил о желании покинуть "Барселону" .

Отец аргентинца, который также исполняет функции его агента, направил письмо президенту Ла Лиги. Это своего рода ответ на недавнее заявление о клаусуле Лео.

Хорхе утверждает, что с конца сезона 2019/20 оговоренность о неустойке в 700 миллионов не действует. Он утверждает, что была допущена очевидная ошибка.

???? BREAKING: Jorge Messi, agent and father of Messi, has released a statement in which he is denying the existence of a €700M release clause. #FCB ❌ pic.twitter.com/s6lrbpJzPE