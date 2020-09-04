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Официально: Лео Месси остается в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Главный сериал лета подошел к концу

Официально: Лео Месси остается в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что не будет покидать каталонский клуб этим летом.

В интервью порталу Goal он объяснил причину, назвав руководство клуба, во главе с Бартомеу - катастрофой.

"Я был несчастлив и хотел уйти. Мне не позволили это сделать, и я остаюсь в клубе, чтобы не вступать в юридический конлфикт. Руководство клуба во главе с Бартомеу - катастрофа", - заявил Лео.

Девять дней назад появились новости, что аргентинец хочет уйти, причем назывались разные причины такого решение. Его связывали с многими топ-клубами, а лидером в списке был "Ман Сити".

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Месси был уверен, что он сможет покинуть каталонский клуб бесплатно, однако "Барселона" не хотела его отпускать менее, чем за 700 миллионов. Такая сумма отступных прописана в его сделке.

Полный перевод интервью Месси ожидайте на нашем сайте в ближайшее время.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (5)
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Dimka26 (Чернигов)
04.09.2020 в 19:36
Посмотрим как он захочет уйти в следующем году.
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0
0
Vyacheslav Dadyka
04.09.2020 в 19:29
В принципе было понятно, что желание уйти связано с недовольством к Бартомеу и Ко..
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
04.09.2020 в 19:20
Старая калоша с огромной зарплатой под десятым номером никому не нужна:))
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2020 в 19:15
а толку)
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0
0
Algrab (Костопiль)
04.09.2020 в 19:06
Нарешті... Очікуємо черговий требл...
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+1
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