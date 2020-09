Официально: Лео Месси остается в Барселоне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что не будет покидать каталонский клуб этим летом.

В интервью порталу Goal он объяснил причину, назвав руководство клуба, во главе с Бартомеу - катастрофой.

Девять дней назад появились новости, что аргентинец хочет уйти, причем назывались разные причины такого решение. Его связывали с многими топ-клубами, а лидером в списке был "Ман Сити".

Месси был уверен, что он сможет покинуть каталонский клуб бесплатно, однако "Барселона" не хотела его отпускать менее, чем за 700 миллионов. Такая сумма отступных прописана в его сделке.

???? WORLD EXCLUSIVE ????



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things ????



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc