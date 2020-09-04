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Официально: Лео Месси остается в Барселоне
Главный сериал лета подошел к концу
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что не будет покидать каталонский клуб этим летом.
В интервью порталу Goal он объяснил причину, назвав руководство клуба, во главе с Бартомеу - катастрофой.
"Я был несчастлив и хотел уйти. Мне не позволили это сделать, и я остаюсь в клубе, чтобы не вступать в юридический конлфикт. Руководство клуба во главе с Бартомеу - катастрофа", - заявил Лео.
Девять дней назад появились новости, что аргентинец хочет уйти, причем назывались разные причины такого решение. Его связывали с многими топ-клубами, а лидером в списке был "Ман Сити".
Месси был уверен, что он сможет покинуть каталонский клуб бесплатно, однако "Барселона" не хотела его отпускать менее, чем за 700 миллионов. Такая сумма отступных прописана в его сделке.
???? WORLD EXCLUSIVE ????— Goal (@goal) September 4, 2020
Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.
We sat down with the man himself to clear up a few things ????
Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc
Полный перевод интервью Месси ожидайте на нашем сайте в ближайшее время.