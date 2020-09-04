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Месси: Я не хочу судиться с Барселоной, и поэтому остаюсь

Испания
(4 голосов)

Лионель Месси рассказал, почему ему не удалось покинуть Барсу

Месси: Я не хочу судиться с Барселоной, и поэтому остаюсь
UA-Футбол
Новина українською

Редакция издания Goal посетила Лионеля Месси в его в доме в Кастельдефельсе, где он дал интервью, объясняя свое решение остаться в “Барселоне” до конца своего контракта.

– Почему вы так долго молчали?

– Во-первых, мне было тяжело после поражения в Лиссабоне. Мы знали, что “Бавария” будет сложным соперником, но не могли предугадать, что все закончится так плохо для клуба. “Барселона” выглядела ужасно. Это было очень плохо. Прежде, чем все объяснить, я хотел, чтобы прошло немного времени.

– Почему вы сказали “Барсе”, что хотите уйти?

– Я сказал клубу и президенту, что хочу уйти. Я говорил ему это на протяжении всего года. Мне казалось, что пришло время уйти. Я верил в то, что клубу нужны новые, молодые люди, и чувствовал, что мое время в клубе подошло к концу. Я всегда говорил, что хочу завершить здесь карьеру. Это был очень трудный год, мне было очень непросто на тренировках, в игре, в раздевалке. Все было очень сложно, и затем пришел момент, когда я решил искать новые цели. Это случилось не после результата матча с “Баварией”, я думал об этом раньше. Я говорил об этом президенту, и он всегда мне отвечал, что я смогу решить в конце сезона, оставаться мне или нет. В конце-концов он не сдержал свое слово.

– Вы чувствовали себя одиноко?

– Нет, я не чувствовал себя одиноко, у меня всегда есть поддержка близких, которая делает меня сильнее. Но я чувствовал себя оскорбленным тем, что говорят люди, журналисты, которые ставили под вопрос мою преданность “Барселоне” и говорили вещи, которые я не заслуживаю. Это помогло мне понять, кто есть кто. Мир футбола очень сложный, в нем много неискренних людей. Я был другого мнения о многих людях, но теперь увидел их с другой стороны. Я чувствовал себя оскорбленным, когда ставилась под вопрос моя любовь к клубу. Моя любовь к “Барселоне” сохранится навсегда.

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– Что вам было неприятнее слышать более всего?

– Всего понемногу, “друзья Месси”, деньги… многое было сказано, что могло оскорбить. Я всегда ставил клуб превыше всего. У меня не раз была возможность покинуть “Барселону”. Деньги? Я мог уйти каждый год, и зарабатывать больше, чем в “Барселоне”. Я всегда говорил, что это мой дом, я и сейчас это чувствую. Сложно найти место, где мне было бы лучше. Но я чувствовал, что мне нужны перемены и новые цели.

– В итоге вы остаетесь в Барселоне…

– Конечно, мне было нелегко принять решение. Оно не было связано с результатом матча против “Баварии”. Я всегда говорил, что хочу завершить здесь карьеру. Всегда говорил, что хочу быть частью сильного проекта, чтобы продолжать выигрывать титулы с “Барселоной”. Но правда в том, что такого проекта давно уже не было, они просто заполняют дыры кое-как. В первую очередь я всегда думаю о своей семье и о клубе.

– Как ваша семья отреагировала на то, что вы хотели покинуть “Барселону”?

– Когда я сообщил об этом своей жене и детям, для них это была трагедия. Вся моя семья плакала, мои дети не хотели покидать Барселону, менять школы. Но я не думал об этом. Я хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов. Можно выиграть или проиграть, но всегда нужно быть конкурентоспособным, и не допускать того, что случалось с нами в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Все это заставило меня задуматься о решении, которое мне в итоге не удалось воплотить. Мы возвращаемся к началу. Мы были уверены в том, что я смогу уйти бесплатно, президент мне всегда об этом говорил. А теперь выясняется, что я не сказал о решении уйти до 10 июня, когда мы еще играли в чемпионате из-за того, что этот дерьмовый вирус спутал все даты. И из-за этого я остаюсь в клубе… Президент говорит, что единственная возможность уйти – это заплатить 700 млн евро, а это невозможно. Другой выход – это идти в суд. Я никогда не пойду в суд против “Барсы”, потому что я люблю этот клуб, он дал мне все, и я дал ему все. Мне никогда не могло прийти в голову судиться с “Барселоной”.

Обо мне было напечатано много разной лжи. Я никогда не хотел идти в суд против “Барсы” ради извлечения выгоды. Я хотел уйти и имел на это право по своему контракту. Я хотел уйти, потому что свои последние годы в футболе я хотел провести счастливо. В “Барселоне” я больше не чувствовал себя счастливым.

Я остаюсь в “Барселоне”, и мое отношение к игре не изменится, как бы я не хотел уйти. Я буду играть на максимуме и отдавать себя полностью. Я всегда хочу побеждать, и не люблю проигрывать. Я всегда желаю лучшего клубу, раздевалке и себе. Я не знаю, что будет дальше. Есть новый тренер с новыми идеями. Это хорошо, но посмотрим, как прореагирует на это команда, будет ли она конкурентоспособна.

Я буду отдавать себя полностью, и мы будем бороться за все цели. У меня был очень непростой год, но это не сравнится с тем, что пережили люди, которые испытали проблемы с вирусом.

– Бурофакс. Почему вы решили его отправить? Что хотели этим сказать?

– Я его отправил для того, чтобы официально объявить о своей позиции. Я говорил президенту на протяжении всего года о своем намерении уйти. Он мне отвечал, что мы поговорим об этом, но затем ничего не было. Я отправил бурофакс, чтобы официально уведомить “Барселону” о своем намерении уйти из клуба.

Они говорят, что я должен был сообщить о своем решении до 10 июня, но мы были посреди сезона. И президент всегда говорил, что я смогу принять решение после завершения сезона, он никогда не уточнял дату.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу
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Комментарии (24)
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Loader (Днепр)
04.09.2020 в 21:49
Поражаюсь, как вообще возможно быковать, присутствуя при великом игроке,наблюдая классный футбол? Пеле я видел в нарезках. Как и Марадону. Но, хейтеры, вы вообще тупые?
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+1
-2
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 20:51
Всегда всему приходит конец
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+4
-3
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hardcorepwnz (Украина)
04.09.2020 в 21:36
Вообще не понятно, зачем его держать еще год. Неужели некому продать, пусть и не за 700, но даже 200 лямов это отличные деньги. Насильно мил не будешь.
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+4
-1
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 21:47
Yes
+1
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 21:48
За год на Месси заработают больше, чем 200 млн. Это раз. Второе. Думаю, шо Куман слёзно попросил Бармалея, шоб тот всячески не дал Месси уйти, так как прекрасно понимал, шо все его радүжные планы на перестройку Барсы без Месси накроются медным тазом и будет очередной обсёр, теперь уже в чемпионате и его категорически "уйдут", как Сетьена.
+1
-1
Comment06 (Украина)
04.09.2020 в 21:39
Не под счастливой звездой родился Месси! Мог стать вровень с королем футбола Пеле, а ,похоже, закончит карьеру у разбитого корыта! Но при любом раскладе вклад Лео в развитие футбола неоценим, его великолепные игра , техника, передачи, голы уже вошли во все учебники футбола.
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 22:04
Месси уже превзошел Пеле.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
04.09.2020 в 21:33
Ясно. Если Куман ничего хорошего не построит, следующим летом Месси уйдет бесплатно.
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+3
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 21:38
А он ничего хорошего и не построит... Во первых, потому шо тренер он так себе, а во вторых, ему просто банально не хватит времени.
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+2
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 21:30
Молодец Лео! Всё так, как я здесь и писал.
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+2
-1
REAL7stranger (Кропивницький)
04.09.2020 в 21:16
ось "перли" від Мессі, ви тільки вдумайтесь, що за "мені було важко після поразки в Лісабоні" "Барселона" виглядала жахливо...я відчував себе ображеним тим, що говорять люди, журналісти, які ставили під сумнів мою відданість "Барселоні" і говорили речі, які я не заслуговую" "Я відчував себе ображеним, коли ставилася під сумнів моя любов до клубу"... "Звичайно, мені було нелегко прийняти рішення. Воно не було пов'язано з результатом матчу проти "Баварії". Я завжди говорив, що хочу завершити тут кар'єру" "Я залишаюся в "Барселоні", і моє ставлення до гри не зміниться, як би я не хотів піти" "В "Барселоні" я більше не відчував себе щасливим."
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+1
-1
REAL7stranger (Кропивницький)
04.09.2020 в 21:20
Коли я повідомив про це своїй дружині і дітям, для них це була трагедія. Вся моя родина плакала, мої діти не хотіли залишати Барселону, міняти школи. а це меська узагалі "вжарив"Але я не думав про це.
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
04.09.2020 в 21:34
Ну насчет "не изменится отношение к игре" это он зря. Выкладываться больше не станет, потому что нельзя быть на 100% в процессе, если мыслями ты уже не здесь. Про детей и жену тоже поржал
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+2
0
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 21:10
Да он бы и не смог судиться... У него один папа, а у Барсы с десяток юристов...
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+2
-2
Wille_kiev (Украина)
04.09.2020 в 21:30
С его бабками, он может нанять с десяток таких же, а то и лучше.
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+2
-2
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knmua(Киев) (Киев)
04.09.2020 в 21:51
как думаешь, у кого бабок больше, у того кто платит з/п или у того, кто ее получает?
0
0
avatar
PeLmEn (Бровари)
04.09.2020 в 20:57
реурррррррррррррр
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
04.09.2020 в 20:53
Грустная история. Но, возможно, Куман что-то да сможет? Не знаю.
Ответить
+1
-1
Helly (Киев)
04.09.2020 в 20:43
Обоссался, недомерок
Ответить
+3
-8
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 20:59
Loader (Днепр) 04.09.2020 в 20:49Вы ошибаетесь, ну серьезно зачем мне это? Я просто например не понимаю фанатиков Карлито, которые считают что он будет играть вечно
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+6
-3
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 21:02
Loader (Днепр) 04.09.2020 в 20:49Вы перешли на открытые оскорбления. Это явно недостойно фанатика великого Карлика. Поэтому я Вас в игнор
+7
-3
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
04.09.2020 в 21:33
+1
-3
avatar
Loader (Днепр)
04.09.2020 в 21:57
Лучше ты бы это быдло Helly отослал в помойку, хотя ... мне пофиг
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+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 22:04
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
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0
0


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