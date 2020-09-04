Месси: Я не хочу судиться с Барселоной, и поэтому остаюсь

Редакция издания Goal посетила Лионеля Месси в его в доме в Кастельдефельсе, где он дал интервью, объясняя свое решение остаться в “Барселоне” до конца своего контракта.

– Почему вы так долго молчали?

– Во-первых, мне было тяжело после поражения в Лиссабоне. Мы знали, что “Бавария” будет сложным соперником, но не могли предугадать, что все закончится так плохо для клуба. “Барселона” выглядела ужасно. Это было очень плохо. Прежде, чем все объяснить, я хотел, чтобы прошло немного времени.

– Почему вы сказали “Барсе”, что хотите уйти?

– Я сказал клубу и президенту, что хочу уйти. Я говорил ему это на протяжении всего года. Мне казалось, что пришло время уйти. Я верил в то, что клубу нужны новые, молодые люди, и чувствовал, что мое время в клубе подошло к концу. Я всегда говорил, что хочу завершить здесь карьеру. Это был очень трудный год, мне было очень непросто на тренировках, в игре, в раздевалке. Все было очень сложно, и затем пришел момент, когда я решил искать новые цели. Это случилось не после результата матча с “Баварией”, я думал об этом раньше. Я говорил об этом президенту, и он всегда мне отвечал, что я смогу решить в конце сезона, оставаться мне или нет. В конце-концов он не сдержал свое слово.

– Вы чувствовали себя одиноко?

– Нет, я не чувствовал себя одиноко, у меня всегда есть поддержка близких, которая делает меня сильнее. Но я чувствовал себя оскорбленным тем, что говорят люди, журналисты, которые ставили под вопрос мою преданность “Барселоне” и говорили вещи, которые я не заслуживаю. Это помогло мне понять, кто есть кто. Мир футбола очень сложный, в нем много неискренних людей. Я был другого мнения о многих людях, но теперь увидел их с другой стороны. Я чувствовал себя оскорбленным, когда ставилась под вопрос моя любовь к клубу. Моя любовь к “Барселоне” сохранится навсегда.

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– Что вам было неприятнее слышать более всего?

– Всего понемногу, “друзья Месси”, деньги… многое было сказано, что могло оскорбить. Я всегда ставил клуб превыше всего. У меня не раз была возможность покинуть “Барселону”. Деньги? Я мог уйти каждый год, и зарабатывать больше, чем в “Барселоне”. Я всегда говорил, что это мой дом, я и сейчас это чувствую. Сложно найти место, где мне было бы лучше. Но я чувствовал, что мне нужны перемены и новые цели.

– В итоге вы остаетесь в Барселоне…

– Конечно, мне было нелегко принять решение. Оно не было связано с результатом матча против “Баварии”. Я всегда говорил, что хочу завершить здесь карьеру. Всегда говорил, что хочу быть частью сильного проекта, чтобы продолжать выигрывать титулы с “Барселоной”. Но правда в том, что такого проекта давно уже не было, они просто заполняют дыры кое-как. В первую очередь я всегда думаю о своей семье и о клубе.

– Как ваша семья отреагировала на то, что вы хотели покинуть “Барселону”?

– Когда я сообщил об этом своей жене и детям, для них это была трагедия. Вся моя семья плакала, мои дети не хотели покидать Барселону, менять школы. Но я не думал об этом. Я хочу играть на высшем уровне, выигрывать титулы, быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов. Можно выиграть или проиграть, но всегда нужно быть конкурентоспособным, и не допускать того, что случалось с нами в Риме, Ливерпуле и Лиссабоне. Все это заставило меня задуматься о решении, которое мне в итоге не удалось воплотить. Мы возвращаемся к началу. Мы были уверены в том, что я смогу уйти бесплатно, президент мне всегда об этом говорил. А теперь выясняется, что я не сказал о решении уйти до 10 июня, когда мы еще играли в чемпионате из-за того, что этот дерьмовый вирус спутал все даты. И из-за этого я остаюсь в клубе… Президент говорит, что единственная возможность уйти – это заплатить 700 млн евро, а это невозможно. Другой выход – это идти в суд. Я никогда не пойду в суд против “Барсы”, потому что я люблю этот клуб, он дал мне все, и я дал ему все. Мне никогда не могло прийти в голову судиться с “Барселоной”.

Обо мне было напечатано много разной лжи. Я никогда не хотел идти в суд против “Барсы” ради извлечения выгоды. Я хотел уйти и имел на это право по своему контракту. Я хотел уйти, потому что свои последние годы в футболе я хотел провести счастливо. В “Барселоне” я больше не чувствовал себя счастливым.

Я остаюсь в “Барселоне”, и мое отношение к игре не изменится, как бы я не хотел уйти. Я буду играть на максимуме и отдавать себя полностью. Я всегда хочу побеждать, и не люблю проигрывать. Я всегда желаю лучшего клубу, раздевалке и себе. Я не знаю, что будет дальше. Есть новый тренер с новыми идеями. Это хорошо, но посмотрим, как прореагирует на это команда, будет ли она конкурентоспособна.

Я буду отдавать себя полностью, и мы будем бороться за все цели. У меня был очень непростой год, но это не сравнится с тем, что пережили люди, которые испытали проблемы с вирусом.

– Бурофакс. Почему вы решили его отправить? Что хотели этим сказать?

– Я его отправил для того, чтобы официально объявить о своей позиции. Я говорил президенту на протяжении всего года о своем намерении уйти. Он мне отвечал, что мы поговорим об этом, но затем ничего не было. Я отправил бурофакс, чтобы официально уведомить “Барселону” о своем намерении уйти из клуба.

Они говорят, что я должен был сообщить о своем решении до 10 июня, но мы были посреди сезона. И президент всегда говорил, что я смогу принять решение после завершения сезона, он никогда не уточнял дату.