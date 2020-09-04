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Скрыли 45 миллионов? Бельгийские СМИ назвали настоящую сумму, которую Реал заплатит за Азара

Испания
(1 голосов)

Очень выгодная сделка за лондонцев

Скрыли 45 миллионов? Бельгийские СМИ назвали настоящую сумму, которую Реал заплатит за Азара
UA-Футбол
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Главный трансфер лета 2019-го года - переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал". По официальным данным, сумма перехода составила 115 миллионов. Однако реальная цена отличается.

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Авторитетный журналист Кристоф Терье уверяет, что всего мадридский клуб выплатит за бельгийца 160 миллионов евро. Сделано это будет тремя траншами - 40, 56 і 64 миллионов.

Настоящая сумма стала известна благодаря бельгийскому клубу "Тюбиз". Они должны были получить выплату за Азара, как за воспитанника, однако чуть не стали жертвами мошенников. Во время расследования стала известна и настоящая сумма перехода.

За первый сезон в Мадриде Азар провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть ассистов.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 22:03
уголовник перес в своем репертуаре
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