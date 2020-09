Скрыли 45 миллионов? Бельгийские СМИ назвали настоящую сумму, которую Реал заплатит за Азара

Главный трансфер лета 2019-го года - переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал". По официальным данным, сумма перехода составила 115 миллионов. Однако реальная цена отличается.

Авторитетный журналист Кристоф Терье уверяет, что всего мадридский клуб выплатит за бельгийца 160 миллионов евро. Сделано это будет тремя траншами - 40, 56 і 64 миллионов.

Настоящая сумма стала известна благодаря бельгийскому клубу "Тюбиз". Они должны были получить выплату за Азара, как за воспитанника, однако чуть не стали жертвами мошенников. Во время расследования стала известна и настоящая сумма перехода.

An alleged fraud case around Eden Hazard’s training compensation to former club Tubize has revealed the total fee (inc bonuses) that Real Madrid might have to pay to Chelsea: €160m (£143m).



To be paid in installments:

????2019 €40m (£36m)

????2020 €56m (£50m)

????2021 €64m (£57m) https://t.co/2UODG5tIJ7