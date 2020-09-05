Хави Мартинес близок к возвращению в Атлетик

Универсальный полузащитник "Баварии" Хави Мартинес продолжит карьеру в Испании.

По информации Marca, 32-летний испанец хочет расторгнуть контракт с мюнхенским клубом и бесплатно перейти в "Атлетик", за который выступал с 2006 по 2012 год до переезда в Германию.

"Бавария" хочет выручить за Мартинеса 10 миллионов евро, однако готова пойти на некоторые уступки, так как в клубе больше не рассчитывают на баска.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 24 матчах во всех турнирах.