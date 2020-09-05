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Хави Мартинес близок к возвращению в Атлетик

Испания
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Испанец провел в Мюнхене 8 сезонов

Хави Мартинес близок к возвращению в Атлетик
Новина українською

Универсальный полузащитник "Баварии" Хави Мартинес продолжит карьеру в Испании.

По информации Marca, 32-летний испанец хочет расторгнуть контракт с мюнхенским клубом и бесплатно перейти в "Атлетик", за который выступал с 2006 по 2012 год до переезда в Германию.

"Бавария" хочет выручить за Мартинеса 10 миллионов евро, однако готова пойти на некоторые уступки, так как в клубе больше не рассчитывают на баска.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл в 24 матчах во всех турнирах.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Атлетик (Бильбао)
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