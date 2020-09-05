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Барселона уверена в покупке хавбека Ливерпуля

Испания
(1 голосов)

Джини Вейналдум может перебраться на "Камп Ноу"

Барселона уверена в покупке хавбека Ливерпуля
Новина українською

"Барселона" уверена в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

В силу ограниченных возможностей из-за пандемии коронавируса "Барселона" не планирует крупных приобретений в это трансферное окно, и Вейналдум является целью номер для нового главного тренера каталонцев Рональда Кумана.

Как сообщает Goal, Куман видит отличную возможность заполучить Джорджиньо по адекватной цене благодаря тому, что контракт 29-летнего голландца с "Ливерпулем" истекает уже в следующем году.

"Красные" даже не начинали переговоры с Вейналдумом о продлении сотрудничества, но хотели бы избежать ухода игрока следующим летом безо всякой компенсации.

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В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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