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Депай может перейти в Барселону за 25 млн евро

Испания
(1 голосов)

Сделка близка к завершению

Депай может перейти в Барселону за 25 млн евро
Новина українською

Испанское издание La Vanguardia сообщает, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю.

Боссы "блауграны" близки к завершению трансферу голландского форварда. По информации источника, переход 26-летнего игрока обойдется "сине-гранатовым" в 25 млн евро.

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Ранее была информация, что новоиспечённый главный тренер "Барсы" Рональд Куман лично заинтересован в трансфере своего соотечественника.

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В статье: Рональд Куман Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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Источник:
La Vanguardia
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
05.09.2020 в 18:16
дешевле чем Циганков?
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