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Депай может перейти в Барселону за 25 млн евро
Сделка близка к завершению
Испанское издание La Vanguardia сообщает, что каталонская "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю.
Боссы "блауграны" близки к завершению трансферу голландского форварда. По информации источника, переход 26-летнего игрока обойдется "сине-гранатовым" в 25 млн евро.
Ранее была информация, что новоиспечённый главный тренер "Барсы" Рональд Куман
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Источник:La Vanguardia
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05.09.2020 в 18:16
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