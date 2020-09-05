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Месси приступит к тренировкам с Барселоной в понедельник

Испания
(1 голосов)

7-го сентября Лео будет вместе с командой

Месси приступит к тренировкам с Барселоной в понедельник
Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в понедельник, 7-го сентября приступит к тренировкам с первой командой.

Перед тем как приступить к тренировочным занятиям аргентинец должен будет сдать тест на COVID-19.

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На сегодняшней тренировке "Барсы" 33-летний Лео отсутствовал.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.09.2020 в 20:31
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