Месси приступит к тренировкам с Барселоной в понедельник

Испанское издание Marca сообщает, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в понедельник, 7-го сентября приступит к тренировкам с первой командой.

Перед тем как приступить к тренировочным занятиям аргентинец должен будет сдать тест на COVID-19.

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На сегодняшней тренировке "Барсы" 33-летний Лео отсутствовал.