Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси приступит к тренировкам с Барселоной в понедельник
7-го сентября Лео будет вместе с командой
Испанское издание Marca сообщает, что капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в понедельник, 7-го сентября приступит к тренировкам с первой командой.
Перед тем как приступить к тренировочным занятиям аргентинец должен будет сдать тест на COVID-19.
Читайте такжеОфициально: Лео Месси остается в Барселоне
На сегодняшней тренировке "Барсы" 33-летний Лео отсутствовал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
05.09.2020 в 20:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...