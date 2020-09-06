  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Энрике: Барса продолжит выигрывать титулы без Месси. Клубы важнее личностей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике: Барса продолжит выигрывать титулы без Месси. Клубы важнее личностей

Испания
(1 голосов)

Экс-тренер "Барсы" прокомментировал ситуацию вокруг аргентинца

Луис Энрике: Барса продолжит выигрывать титулы без Месси. Клубы важнее личностей
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями насчет решения капитана "Барселоны" Лионеля Месси остаться в стане каталонцев.

"Очень деликатная тема. Клубы важнее отдельных личностей. "Барселона" основана в 1899 году и является одним из лучших клубов в мире, который всегда выигрывал титулы. Ясно, что у них были прекрасные отношения.

Лео заставил "Барсу" расти экспоненциально. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Рано или поздно Месси перестанет играть за "Барселону". Обе стороны должны быть благодарны друг другу. Было бы хорошо, если бы все происходило дружелюбнее.

Клуб продолжит выигрывать титулы без Месси. То же касается и Лео, он будет оставаться в великолепной форме еще много лет, если все же уйдет", – рассказал Энрике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Луис Энрике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...