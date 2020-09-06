Луис Энрике: Барса продолжит выигрывать титулы без Месси. Клубы важнее личностей

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями насчет решения капитана "Барселоны" Лионеля Месси остаться в стане каталонцев.

"Очень деликатная тема. Клубы важнее отдельных личностей. "Барселона" основана в 1899 году и является одним из лучших клубов в мире, который всегда выигрывал титулы. Ясно, что у них были прекрасные отношения.

Лео заставил "Барсу" расти экспоненциально. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Рано или поздно Месси перестанет играть за "Барселону". Обе стороны должны быть благодарны друг другу. Было бы хорошо, если бы все происходило дружелюбнее.

Клуб продолжит выигрывать титулы без Месси. То же касается и Лео, он будет оставаться в великолепной форме еще много лет, если все же уйдет", – рассказал Энрике.