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Цыган, боящийся путешествий: про Хесуса Наваса и его парадоксы

Испания
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История нестареющей звезды сборной Испании

Цыган, боящийся путешествий: про Хесуса Наваса и его парадоксы
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После победы "Севильи" над "Интером" в финале Лиги Европы камера выхватила объятия двух ветеранов.

Добыв очередной трофей, Хесус Навас и Эвер Банега разрыдались, как дети. Оба знали, что это последний матч аргентинца за "Нервион". Долгие годы он был ее вожаком - краеугольным камнем, на котором строился центр поля. И вот он постарел и уезжает на Восток.

Навас пережил немало таких сцен. Он видел, как уходил в "Реал" Серхио Рамос; как "Барса" переманивала Дани Алвеса и Адриано; как зажигали, а потом покидали клуб Ренато, Фредерик Кануте и Луис Фабиано. Он играл вместе с Хосе Антонио Рейесом и Антонио Пуэртой, а спустя годы плакал на их похоронах.

Иногда кажется, что Хесус - это и есть "Севилья". И мало кто знает, что дело тут не в выборе - он просто не может иначе. В прямом смысле слова.

***

Навасу было 15 лет, когда его заметили скауты "Нервиона". Он родился и вырос в городке Лос-Паласиос, в 30 км от столицы Андалусии, и там же добился первых успехов.

Благодаря фантастической скорости и трудолюбию Хесус стал звездой и в молодежке "Севильи", но вскоре обнаружилась его странность - парень панически боялся путешествий. Это было больше, чем просто депрессия - вдалеке от дома у Наваса появлялся нервный тик, он не мог уснуть, нарушался сердечный ритм.

Судьба зло над ним пошутила: Хесус родился в семье хитанос, испанских цыган, но не то что кочевать - даже переночевать в соседнем городе решался не всегда.

В 2010 году в интервью EL Mundo вингер "Севильи" согласился, что ухудшение его психологического состояния в 18-19 лет было вызвано ростом популярности. Отбиваться от толп фанатов и фанаток Хесус не умел, это создавало ему дискомфорт.

"Я очень нервный во всех отношениях, очень беспокойный. Всегда очень наэлектризован, во всем", - признался тогда игрок.

Уже по тому интервью было видно, как легко смутить Наваса. Журналистка хотела завязать непринужденный разговор, но он отвечал одной-двумя репликами, а местами вообще односложно. Редкий экземпляр среди футболистов, работа которых сопряжена в том числе и с частым общением с прессой.

Цыган, боящийся путешествий: про Хесуса Наваса и его парадоксы - изображение 1
Хесус Навас против Хоакина в 2004-м

***

Зато на поле Навас не боялся никого и никогда. Хесус моментально влился в основу "Севильи" - уже 19-летним в сезоне-2004/05 он набегал в Примере почти полторы тысячи минут.

В том составе "Нервиона" было два крутых тинейджера - он и Серхио Рамос, который ушел в "Реал", едва оттуда прислали факс с предложением. А вот Навас и не уходил и не просил об уходе, подчас заставляя прессу недоумевать. Истинные мотивы его верности знали только близкие.

Давненько это было - в те далекие годы, когда правоногие вингеры еще играли на правом фланге. Навас тогда создал убойную связку с Дани Алвесом, и не в последнюю очередь благодаря их кроссам "Севилья" дважды подряд выиграла Кубок УЕФА в 2006-07 годах. Особенно запомнился финал-2006, превратившийся по итогу в избиение несчастного "Миддлсбро".

Вскоре после того матча на Наваса вышел Жозе Моуриньо. "Челси" без проблем договорился с "Севильей", но Хесус подпись под уже готовым контрактом так и не поставил.

В молодые годы даже выезды на матчи Примеры не всегда ему давались. Был случай, когда Хесуса пришлось ссаживать из автобуса в Уэльву на матч против "Рекреативо" - его трясло и знобило так, что партнеры подумали, будто он умирает. Не смог Навас откликнуться и на дебютный вызов в сборную Испании.

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Хесус Навас и Антонио Пуэрта

Все это время он работал с психотерапевтом, но помогало не всегда. Арсен Венгер убедился в этом лично: он два года вел испанца, уговаривал его и так, и сяк, но уломать на переезд в Лондон не вышло - как раз случилась смерть Пуэрты, с которым Навас дружил с 16 лет, и он почти не выходил из дому. К слову, даже будучи суперзвездой Примеры, Хесус жил вместе с родителями и четырьмя братьями.

***

Между тем на поле его показатели только улучшались. В 2007-10 годах вингер "Севильи" делал минимум по 9 ассистов в Примере, и в какой-то момент Висенте Дель Боске решил позвонить Хесусу лично. Сработало.

"С Дель Боске очень спокойно. Он хорош и знает, как относиться к игрокам, что и в какой момент лучше для них. Я очень горд своим дебютом в сборной и все мои мечты сейчас о продолжении выступлений", - говорил Навас перед вылетом на ЧМ в ЮАР.

Для Хесуса столь долгая разлука была риском, но с ним поехали родные, да отступать было некуда. В той сборной Навас не был основным, но свои три матча на турнире провел. В том числе, он отбегал больше половины финала с Нидерландами, заменив Педро во втором тайме. Когда Говард Уэбб свистнул на 120-й минуте, Хесус поднял руки к небу - пока вся страна радовалась победе на ЧМ, он праздновал еще и триумф над своими демонами.

Вообще ученые говорят, что агорафобия (так по-научному называют расстройство Наваса) не исчезает до самой смерти, но умелая психотерапия способна значительно ее ослабить.

Так и произошло со звездой "Севильи": годы работы над собой позволили ему завести семью и зажить более-менее нормально. А потом, в 27 лет, он даже решился на переезд в "Манчестер Сити" - наверное, главную авантюру всей своей жизни. Жить предстояло в 2,5 тысячах км от Лос-Паласиос, но Навас убеждал, что переборол свои страхи с появлением сына, Хесуса-младшего.

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Хесус с женой и сыном

Конечно, это не вся правда. Были для трансфера и другие резоны. Так, в "Севилье" проходила смена поколений, и это било по результатам. Навас - на тот момент чемпион мира и Европы - жаждал бороться за трофеи. Вдобавок и зарплату в АПЛ могли предложить в 2-3 раза большую, чем дома. Делать нечего - пришлось соглашаться.

***

У Мануэля Пеллегрини Навас был важным игроком, выходил в старте по 20 раз в каждом чемпионате. Голов почти не забивал, но по обыкновению был хорош как ассистент.

В сезоне-2013/14 "Горожане" оформили золотой дубль, так что в принципе все шло нормально. Приступы паники случались, раз дошло даже до эпилептического припадка, но все обошлось. В конце концов, подобное с Навасом могло произойти и дома.

А потом 3 ноября 2015-го Хесус приехал играть на "Писхуан" - и с того момента для "Сити" он закончился. К слову, в той самой игре он даже ассист отдал на Вилфрида Бони, а "Горожане" победили 3:1. Но то было слабое утешение. Разбередив тоску по дому, Навас потерял покой. Когда в 2016 году в Манчестер прибыл Пеп Гвардиола, Хесус уже морально не был готов конкурировать со Стерлингом и Сане. Его интересовало только одно.

***

Самое смешное, что Навас заговорил о возвращении в "Севилью" спустя лишь неделю после презентации в "Ман Сити" - дескать, вот заканчивать я точно буду дома. Кто бы сомневался.

В 2017-м Хесус-старший привел Хесуса-младшего в школу "Севильи", а сам поехал на "Сьюдад Депортива" на тренировку - первую за 4 года. Камбэк окрылил его настолько, что и в 34 он набегал максимум минут среди всех игроков Примеры - 3,370. Даже завершение чемпионата в режиме нон-стоп не остановило ветерана - Навас отметился ассистами в полуфинале и финале Лиги Европы, принеся "Севилье" очередной титул. Футбол эволюционирует, идет вперед, но против скоростных прорывов по флангу и качественных прострелов противоядия как не было, так и нет. Это первый урок от Хесуса Наваса.

Второй же - более глобальный - в том, что в любой, даже самой паршивой ситуации обязательно найдутся свои плюсы. Просто нужно подождать, пока они проявятся.

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На ум приходит история еще одного испанского цыгана - Хосе Антонио Рейеса. Ему тоже не удавалось адаптироваться в Англии - даже мать с собой привозил, чтобы ему готовила, а то британская еда на подвиги не вдохновляла. В итоге Рейес объездил половину Испании, заезжал даже в Китай, но своим нигде не стал.

Навас же, благодаря болезненной привязанности к Севилье, достиг статуса местной легенды. Сегодня на него ходят трибуны и ровняется молодежь; пройдут годы - и его именем назовут местный стадион, вот увидите. Кочуя из одного большого клуба в другой, он бы точно не достиг большего.

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В статье: Серхио Рамос Хесус Навас Мануэль Пеллегрини Хосе Антонио Рейес Манчестер Сити Севилья Дани Алвес Национальная сборная Испании
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