Цыган, боящийся путешествий: про Хесуса Наваса и его парадоксы

После победы "Севильи" над "Интером" в финале Лиги Европы камера выхватила объятия двух ветеранов.

Добыв очередной трофей, Хесус Навас и Эвер Банега разрыдались, как дети. Оба знали, что это последний матч аргентинца за "Нервион". Долгие годы он был ее вожаком - краеугольным камнем, на котором строился центр поля. И вот он постарел и уезжает на Восток.

Навас пережил немало таких сцен. Он видел, как уходил в "Реал" Серхио Рамос; как "Барса" переманивала Дани Алвеса и Адриано; как зажигали, а потом покидали клуб Ренато, Фредерик Кануте и Луис Фабиано. Он играл вместе с Хосе Антонио Рейесом и Антонио Пуэртой, а спустя годы плакал на их похоронах.

Иногда кажется, что Хесус - это и есть "Севилья". И мало кто знает, что дело тут не в выборе - он просто не может иначе. В прямом смысле слова.

Jesús Navas: Aged 20, assisted the goal of Antonio Puerta which sent Sevilla to their 1st ever UEL final. Today, at 34, he assisted the goal to send Sevilla to their 6th UEL final.



Éver Banega: Playing his final games with Sevilla before joining Al-Shabab after the season.



pic.twitter.com/NPT9WtR09e — Kevoni (@Kevoni_) August 16, 2020

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Навасу было 15 лет, когда его заметили скауты "Нервиона". Он родился и вырос в городке Лос-Паласиос, в 30 км от столицы Андалусии, и там же добился первых успехов.

Благодаря фантастической скорости и трудолюбию Хесус стал звездой и в молодежке "Севильи", но вскоре обнаружилась его странность - парень панически боялся путешествий. Это было больше, чем просто депрессия - вдалеке от дома у Наваса появлялся нервный тик, он не мог уснуть, нарушался сердечный ритм.

Судьба зло над ним пошутила: Хесус родился в семье хитанос, испанских цыган, но не то что кочевать - даже переночевать в соседнем городе решался не всегда.

В 2010 году в интервью EL Mundo вингер "Севильи" согласился, что ухудшение его психологического состояния в 18-19 лет было вызвано ростом популярности. Отбиваться от толп фанатов и фанаток Хесус не умел, это создавало ему дискомфорт.

"Я очень нервный во всех отношениях, очень беспокойный. Всегда очень наэлектризован, во всем", - признался тогда игрок.

Уже по тому интервью было видно, как легко смутить Наваса. Журналистка хотела завязать непринужденный разговор, но он отвечал одной-двумя репликами, а местами вообще односложно. Редкий экземпляр среди футболистов, работа которых сопряжена в том числе и с частым общением с прессой.

Хесус Навас против Хоакина в 2004-м

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Зато на поле Навас не боялся никого и никогда. Хесус моментально влился в основу "Севильи" - уже 19-летним в сезоне-2004/05 он набегал в Примере почти полторы тысячи минут.

В том составе "Нервиона" было два крутых тинейджера - он и Серхио Рамос, который ушел в "Реал", едва оттуда прислали факс с предложением. А вот Навас и не уходил и не просил об уходе, подчас заставляя прессу недоумевать. Истинные мотивы его верности знали только близкие.

Давненько это было - в те далекие годы, когда правоногие вингеры еще играли на правом фланге. Навас тогда создал убойную связку с Дани Алвесом, и не в последнюю очередь благодаря их кроссам "Севилья" дважды подряд выиграла Кубок УЕФА в 2006-07 годах. Особенно запомнился финал-2006, превратившийся по итогу в избиение несчастного "Миддлсбро".

Вскоре после того матча на Наваса вышел Жозе Моуриньо. "Челси" без проблем договорился с "Севильей", но Хесус подпись под уже готовым контрактом так и не поставил.

В молодые годы даже выезды на матчи Примеры не всегда ему давались. Был случай, когда Хесуса пришлось ссаживать из автобуса в Уэльву на матч против "Рекреативо" - его трясло и знобило так, что партнеры подумали, будто он умирает. Не смог Навас откликнуться и на дебютный вызов в сборную Испании.

Хесус Навас и Антонио Пуэрта

Все это время он работал с психотерапевтом, но помогало не всегда. Арсен Венгер убедился в этом лично: он два года вел испанца, уговаривал его и так, и сяк, но уломать на переезд в Лондон не вышло - как раз случилась смерть Пуэрты, с которым Навас дружил с 16 лет, и он почти не выходил из дому. К слову, даже будучи суперзвездой Примеры, Хесус жил вместе с родителями и четырьмя братьями.

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Между тем на поле его показатели только улучшались. В 2007-10 годах вингер "Севильи" делал минимум по 9 ассистов в Примере, и в какой-то момент Висенте Дель Боске решил позвонить Хесусу лично. Сработало.

"С Дель Боске очень спокойно. Он хорош и знает, как относиться к игрокам, что и в какой момент лучше для них. Я очень горд своим дебютом в сборной и все мои мечты сейчас о продолжении выступлений", - говорил Навас перед вылетом на ЧМ в ЮАР.

Для Хесуса столь долгая разлука была риском, но с ним поехали родные, да отступать было некуда. В той сборной Навас не был основным, но свои три матча на турнире провел. В том числе, он отбегал больше половины финала с Нидерландами, заменив Педро во втором тайме. Когда Говард Уэбб свистнул на 120-й минуте, Хесус поднял руки к небу - пока вся страна радовалась победе на ЧМ, он праздновал еще и триумф над своими демонами.

Вообще ученые говорят, что агорафобия (так по-научному называют расстройство Наваса) не исчезает до самой смерти, но умелая психотерапия способна значительно ее ослабить.

Так и произошло со звездой "Севильи": годы работы над собой позволили ему завести семью и зажить более-менее нормально. А потом, в 27 лет, он даже решился на переезд в "Манчестер Сити" - наверное, главную авантюру всей своей жизни. Жить предстояло в 2,5 тысячах км от Лос-Паласиос, но Навас убеждал, что переборол свои страхи с появлением сына, Хесуса-младшего.

Хесус с женой и сыном

Конечно, это не вся правда. Были для трансфера и другие резоны. Так, в "Севилье" проходила смена поколений, и это било по результатам. Навас - на тот момент чемпион мира и Европы - жаждал бороться за трофеи. Вдобавок и зарплату в АПЛ могли предложить в 2-3 раза большую, чем дома. Делать нечего - пришлось соглашаться.

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У Мануэля Пеллегрини Навас был важным игроком, выходил в старте по 20 раз в каждом чемпионате. Голов почти не забивал, но по обыкновению был хорош как ассистент.

В сезоне-2013/14 "Горожане" оформили золотой дубль, так что в принципе все шло нормально. Приступы паники случались, раз дошло даже до эпилептического припадка, но все обошлось. В конце концов, подобное с Навасом могло произойти и дома.

А потом 3 ноября 2015-го Хесус приехал играть на "Писхуан" - и с того момента для "Сити" он закончился. К слову, в той самой игре он даже ассист отдал на Вилфрида Бони, а "Горожане" победили 3:1. Но то было слабое утешение. Разбередив тоску по дому, Навас потерял покой. Когда в 2016 году в Манчестер прибыл Пеп Гвардиола, Хесус уже морально не был готов конкурировать со Стерлингом и Сане. Его интересовало только одно.

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Самое смешное, что Навас заговорил о возвращении в "Севилью" спустя лишь неделю после презентации в "Ман Сити" - дескать, вот заканчивать я точно буду дома. Кто бы сомневался.

В 2017-м Хесус-старший привел Хесуса-младшего в школу "Севильи", а сам поехал на "Сьюдад Депортива" на тренировку - первую за 4 года. Камбэк окрылил его настолько, что и в 34 он набегал максимум минут среди всех игроков Примеры - 3,370. Даже завершение чемпионата в режиме нон-стоп не остановило ветерана - Навас отметился ассистами в полуфинале и финале Лиги Европы, принеся "Севилье" очередной титул. Футбол эволюционирует, идет вперед, но против скоростных прорывов по флангу и качественных прострелов противоядия как не было, так и нет. Это первый урок от Хесуса Наваса.

Второй же - более глобальный - в том, что в любой, даже самой паршивой ситуации обязательно найдутся свои плюсы. Просто нужно подождать, пока они проявятся.

На ум приходит история еще одного испанского цыгана - Хосе Антонио Рейеса. Ему тоже не удавалось адаптироваться в Англии - даже мать с собой привозил, чтобы ему готовила, а то британская еда на подвиги не вдохновляла. В итоге Рейес объездил половину Испании, заезжал даже в Китай, но своим нигде не стал.

Навас же, благодаря болезненной привязанности к Севилье, достиг статуса местной легенды. Сегодня на него ходят трибуны и ровняется молодежь; пройдут годы - и его именем назовут местный стадион, вот увидите. Кочуя из одного большого клуба в другой, он бы точно не достиг большего.