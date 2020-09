Цыган, боящийся путешествий: про Хесуса Наваса и его парадоксы

После победы "Севильи" над "Интером" в финале Лиги Европы камера выхватила объятия двух ветеранов.

Добыв очередной трофей, Хесус Навас и Эвер Банега разрыдались, как дети. Оба знали, что это последний матч аргентинца за "Нервион". Долгие годы он был ее вожаком - краеугольным камнем, на котором строился центр поля. И вот он постарел и уезжает на Восток.

Навас пережил немало таких сцен. Он видел, как уходил в "Реал" Серхио Рамос; как "Барса" переманивала Дани Алвеса и Адриано; как зажигали, а потом покидали клуб Ренато, Фредерик Кануте и Луис Фабиано. Он играл вместе с Хосе Антонио Рейесом и Антонио Пуэртой, а спустя годы плакал на их похоронах.

Иногда кажется, что Хесус - это и есть "Севилья". И мало кто знает, что дело тут не в выборе - он просто не может иначе. В прямом смысле слова.

Jesús Navas: Aged 20, assisted the goal of Antonio Puerta which sent Sevilla to their 1st ever UEL final. Today, at 34, he assisted the goal to send Sevilla to their 6th UEL final.



Éver Banega: Playing his final games with Sevilla before joining Al-Shabab after the season.



pic.twitter.com/NPT9WtR09e