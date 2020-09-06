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Альберто Морено может пропустить большую часть сезона
Защитник "субмарин" травмировал крестообразные связки
Фулбек "Вильярреала" Альберто Морено рискует пропустить большую часть сезона 2020/21 из-за травмы.
По информации Marca, экс-защитник "Ливерпуля" травмировал переднюю крестообразную связку левого колена в товарищеском матче с "Тенерифе".
Во вторник 28-летний Морено пройдет дополнительное обследование, после которого для него будет определен курс лечения. В случая полного разрыва связки будет произведена операция. В таком случае Альберто пропустит от полугода.
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