Альберто Морено может пропустить большую часть сезона

Фулбек "Вильярреала" Альберто Морено рискует пропустить большую часть сезона 2020/21 из-за травмы.

По информации Marca, экс-защитник "Ливерпуля" травмировал переднюю крестообразную связку левого колена в товарищеском матче с "Тенерифе".

Во вторник 28-летний Морено пройдет дополнительное обследование, после которого для него будет определен курс лечения. В случая полного разрыва связки будет произведена операция. В таком случае Альберто пропустит от полугода.