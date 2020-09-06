Отдалился от сияния софитов. Испанцы вспоминают об украинском футболе историей Дмитрия Чигринского

Летом 2009-го Пеп Гвардиола получил право принимать решения по развитию "Барселоны" и владел всеми полномочиями по работе на трансферном рынке. Ведь в первом же своем сезоне на "Камп Ноу" Гвардиола выиграл требл (Ла Лигу, Кубок Короля и Лигу чемпионов) и привил "Барселоне" уникальную виртуозную манеру игры. Тренер "блаугранас" хотел, чтобы центральный защитник залатал пробоину, образовавшуюся в коллективе после ухода в "Ювентус" Мартина Касереса, который в том сезоне провёл за "гранатовых" 23 матча, но не преуспел. Гвардиола остановился на малоизвестном в Испании Дмитрию Чигринском – защитнике "Шахтера", за которого "Барса" в итоге заплатила 25 млн. евро. Но уже через год он вернулся на родину, подешевев на 10 миллионов евро. По данным transfermarkt, сегодня он стоит полмиллиона, выступает за афинский АЕК и далек от сборной Украины, последний матч в которой провел в 2011-м году.

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Дмитрий Чигринский пополнил донецкий "Шахтер" в 1999-м году, когда ему было тринадцать. После трех с половиной лет пребывания в молодежных структурах клуба, дебютировал в элите в семнадцать лет. 7-го декабря 2004-го он впервые встретился с "Барселоной", когда Луческу ярко переиграл "блаугранас" 2:0 на РСК "Олимпийский" в Донецке. В 2005-м молодой Чигринский был отправлен в аренду в запорожский "Металлург", где совершил качественный скачок в своей карьере. Он сыграл 18 матчей и забил два гола, что помогло ему вернуться в более классный клуб с идеей и планами бороться за место в основе. Кроме того, он попал в делегацию сборной Украины на ЧМ-2006, хотя ни минуты там не сыграл. Украина вылетела в четвертьфинале от итальянцев, а дебютировала в турнире матчем против Испании.

Позже Чигринский будет покорять молодежные форумы, будучи завсегдатаем различных символических сборных.

Выносливость, качественная первая передача и мобильность центрального защитника помогли ему провести в "Шахтере" в течение первого года тринадцать матчей и забить три мяча. Он зарекомендовал себя в команде с такими мастерами как Марика, Брандао, Элано, Матузалем, Фернандиньо, Тимощук, Срна и Рац. Во всех турнирах он сыграл 29 матчей, позже встречался с "Валенсией" в Лиге чемпионов и "Севильей" в Кубке УЕФА. В следующем сезоне он продолжил прогрессировать, сыграл более сорока матчей, забил четыре гола и время от времени играл в полузащите, проявляя умение дирижировать игрой. В сезоне 2008/09 он дважды встречался с "Барселоной", ослепив тренера "блаугранас". Сначала дончане с Чигринским в составе проиграли "Барсе" дома 1:2 с поздним дублем Лео Месси, а затем победили на "Камп Ноу" 3:2. В этих матчах и созрел интерес Гвардиолы к Чигринскому. Позднее же "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, одолев в финале "Вердер".

На данный момент Гвардиола уже четко осознавал, что хочет, чтобы Чигринский конкурировал за место в составе его команды с Пике и Пуйолем. Этим он хотел еще больше улучшить игру коллектива с мячом. Он даже не рассматривал план Б, Чигринский был его выбором. Но "Шахтер" отказался продавать Дмитрия. Ведь он был в расцвете сил (23 года), а на носу у команды был матч за Суперкубок УЕФА с все той же "Барсой". 28-го августа 2009-го года, проведя в чемпионате уже девять игр, "Шахтер" с Дмитрием в составе отважно противостоял "блаугранас" и пропустил от Педро лишь в добавленное время, за пять минут до конца. К концу трансферного окна Чигринский оказался в "Барсе" за 25 млн. евро.

Долго запрягать не пришлось. Гвардиола видел Чигринского в своих планах и позволил ему дебютировать уже во втором туре Ла Лиги (победа над "Хетафе" 2:0). Также он был в основе, когда "гранатовые" победили "Атлетико" 5:2. Дмитрий пользовался благосклонностью Гвардиолы, но впоследствии ошибки пошли одна за другой: потери мяча, медленное принятие решений, привезенные пенальти... Это доводило болельщиков до отчаяния. До января украинец провел за "Барсу" двенадцать матчей, а в течение следующих пяти месяцев получил лишь 180 минут. Чигринский вернулся в "Шахтер" в обмен на 15 млн. евро, с чемпионским титулом и статусом клубного чемпиона мира.

О своем пребывании в "Барселоне" несколько лет назад Чигринский рассказывал в интервью: "Тренер хорошо ко мне относился. Он многому научил меня за этот год, заботился обо мне, заботился, чтобы я улучшил свои качества. Нелегко научиться играть в стиле "Барселоны", с такими скоростями. Нужен период адаптации. Если бы я играл хорошо, меня бы не вернули в "Шахтер". Не думаю, что деньги тогда что-то значили. Я делал ошибки – и это только моя вина. Поэтому меня и вернули. Это футбол. Повторюсь, за свои ошибки отвечаю только я".

Его возвращение в "Шахтер" не принесло ожидаемого результата. В том году он провел 21 матч за клуб, доигрывал свои последние поединки за сборную Украины. Рыночная стоимость Дмитрия упала до двух миллионов евро и в конце концов он разорвал контракт с клубом своей жизни. Оказался в "Днепре", но за полтора сезона сыграл лишь 19 матчей, поэтому снова получил статус свободного агента. Со стоимостью в один миллион евро он нашел себя в Греции.

В Афинах он хорошо устроился, провел четыре сезона, прикрывая тылы команды. В свои 33 он является ветераном греческой команды, сохраняя собственный имидж с культовыми волосами, развеивающимися на ветру, с пышной бородой, и с мячом, который всегда старается держать у ног. Он полностью отдалился от сияния софитов, сопровождающего его во время перехода и каденции в "Барселоне". Похвала и факт того, что он был частью одной из лучших команд в истории футбола, всегда будут в воспоминаниях.

По материалам AS

Перевод и адаптация - Игорь Семйон >>>